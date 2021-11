Tocchi al cielo per più di mille studenti, tra i laureati anche la velocista azzurra Rebecca Borga

Tra oltre mille laureate e laureati della sessione autunnale 2020-21 dell’Università Ca’ Foscari Venezia, celebrati oggi nella cornice di Piazza San Marco, c’era anche la quattrocentista Rebecca Borga, studentessa-atleta che quest’estate ha vestito i colori azzurri nella 4x400 mista e nella 4x400 femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

«Praticare le proprie passioni, nel mio caso lo sport, e avere una formazione accademica adeguata sono due elementi estremamente importanti per noi ragazzi. In modo tale da coltivare i nostri interessi personali e, allo stesso tempo, costruire, studiando, le basi per il nostro futuro», ha detto Borga dal palco, raccontando come sia riuscita a preparare la tesi per la laurea in Lingue, Civiltà e Scienze del linguaggio sfruttando ogni pausa tra allenamenti e gare olimpiche, grazie alla capacità di organizzazione sviluppate negli anni. Come miglior studente della sessione, ha rivolto un messaggio ai colleghi Simone De Vito: «Grazie all’ambiente di Ca' Foscari sono riuscito a mantenere un equilibrio fra l’essere studente e l’essere ragazzo. Per me la chiave sta nel conciliare lo studio con le passioni, le amicizie e le piccole cose che ci fanno stare bene: noi siamo la somma delle esperienze che ci portiamo dietro».

La rettrice Tiziana Lippiello, prima di consegnare i diplomi e proclamare laureate e laureati, ha rivolto loro un appello: «Non rinunciate mai alla curiosità, allo studio, al perfezionamento, che vi guideranno sempre nella vita. Se saprete essere tenaci ma anche umili le sconfitte non vi spaventeranno ma saprete rialzarvi e andare avanti con coraggio. Chi è umile sa che il cammino non ha mai fine, non si è mai arrivati. Il mondo è tornato a condividere un’agenda politica in cui l’ordine sociale si basa su regole universali, dove i valori del pluralismo sono visti come valori ideali da raggiungere»-.

“Vivete e viviamo un’epoca difficile – ha concluso - ma se ci pensate anche ricca di opportunità: fatevi guidare dal vostro istinto, dalla curiosità e dal coraggio, dalla consapevolezza delle competenze che avrete acquisito. Non sbaglierete. Non abbiate paura del cambiamento. Il cambiamento deve essere percepito come qualcosa di positivo e ineludibile, un’opportunità di miglioramento”. In rappresentanza dell'amministrazione comunale sono intervenuti l'assessore alle Politiche Educative, Laura Besio, e il vicesindaco, Andrea Tomaello. «State festeggiando un grande traguardo della vostra vita - ha detto Besio - nella più bella piazza del mondo. Vi auguro che siate come lei, simbolo di fiducia e tenacia, di tradizione e innovazione, di prudenza e coraggio. Siate ambiziosi, coraggiosi, curiosi, pronti a cogliere tutte le opportunità senza porvi limiti, come ha fatto, e dovrà sempre fare, Venezia».