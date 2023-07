Giorno delle lauree in piazza San Marco: consegnati i diplomi ad oltre 500 studenti

Si è svolta questa mattina, in piazza San Marco, la cerimonia di consegna dei diplomi di laurea ad oltre 500 dottori e dottoresse dell’università Ca’ Foscari di Venezia, laureati nelle sessioni straordinaria bis 2021/2022 ed estiva 2022/2023. Ad aprire le celebrazioni l'intervento della rettrice dell’università Ca’ Foscari, Tiziana Lippiello, che successivamente ha accolto gli studenti sul palco per la proclamazione insieme al prorettore Antonio Marcomini. La celebrazione si è poi conclusa con il tradizionale lancio del tocco. La seconda cerimonia si svolgerà domani, giovedì 27 luglio, dalle 9.30

La rettrice ha sottolineato il valore delle scelte personali e dell’impegno di ognuno nelle cose a cui teniamo: «Seguite le vostre passioni e i vostri sogni e ricordate che ci sono sempre prospettive e punti di vista diversi, e quindi è importante conoscere e capire profondamente gli altri prima di giudicarli - ha detto -. E, soprattutto, che giudicare è molto meno importante di comprendere. La complessità del mondo d’oggi esige molto da voi, è vero: vi chiede di essere flessibili, preparati ad affrontare grandi sfide globali e importanti cambiamenti».

«La città oggi vi accoglie nel suo luogo più bello, nel momento conclusivo di un importante percorso, per voi e per le vostre famiglie, che con voi hanno sofferto e gioito in questi anni - ha detto la consigliera comunale Maika Canton nel suo discorso di saluto -. Vi affacciate al mondo del lavoro, che vi porterà ad affrontare nuove sfide e nuove responsabilità, ci saranno delusioni, e inevitabili difficoltà, ma con passione, perseveranza, e determinazione potrete raggiungere grandi obiettivi».

Nel corso della cerimonia come da tradizione pronunciano un discorso due dei migliori studenti della sessione, Emiliano Zanelli, laureato dell’area linguistica, e Chiara Pravato, laureata dell’area umanistica. La cerimonia si è conclusa con il tradizionale lancio dei tocchi.