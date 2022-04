Ca' Foscari proclama 805 laureati in piazza San Marco

L’università Ca’ Foscari Venezia proclamerà 805 dottoresse e dottori della sessione straordinaria 2020/2021 in piazza San Marco, come da tradizione. Il giorno della laurea si svolgerà mercoledì 4 maggio con due cerimonie: una alle 11, la seconda alle 16. Interverranno la rettrice Tiziana Lippiello, le autorità cittadine e il migliore studente/studentessa della sessione. I neo laureati riceveranno i diplomi dalla rettrice e saranno proclamati in piazza. Ciascuno di loro, fa sapere Ca' Foscari, potrà presentarsi con due accompagnatori, ai quali verrà assegnato un posto a sedere nell'area dedicata agli ospiti.

L'accesso potrà avvenire solo su prenotazione, indossando la mascherina e presentando il biglietto elettronico, un documento d'identità e il green pass. La procedura per la prenotazione del posto rimarrà aperta da venerdì 8 aprile fino alle 12 di mercoledì 20.

Ciascun partecipante potrà scegliere, fino ad esaurimento posti, a quale cerimonia prendere parte tra quelle in programma per il 4 maggio:

Mercoledì 4 maggio 2022, ore 11.00

11.00 Saluto della Rettrice Tiziana Lippiello, saluto delle autorità

11.15 Saluto del migliore studente/studentessa della sessione

11.20 Consegna diplomi di laurea e Proclamazione dei laureati

12.00 Orario indicativo termine cerimonia

Mercoledì 4 maggio 2022, ore 16.00

16.00 Saluto della Rettrice Tiziana Lippiello, saluto delle autorità

16.15 Saluto del migliore studente/studentessa della sessione

16.20 Consegna diplomi di laurea e Proclamazione dei laureati

17.00 Orario indicativo termine cerimonia

Per i laureati e le laureate delle sessioni straordinaria bis e della sessione estiva, la cerimonia di laurea si svolgerà sempre in piazza San Marco dopo l’estate, alla ripresa dell’attività accademica, in una data che verrà comunicata almeno un mese prima.