Lavoratori delle grandi navi ancora senza indennizzi

«I lavoratori penalizzati dallo stop alle grandi navi in laguna di Venezia non sanno ancora come poter fare la domanda per ottenere il riconoscimento di un'indennità prevista dal decreto grandi navi di luglio 2021. Inaccettabili i ritardi Inps sull’erogazione dei fondi». Così la deputata veneziana Sara Moretto, capogruppo di Italia Viva in Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera.

«In base al decreto, i ministri del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, e dell'Economia e delle finanze, Daniele Franco, hanno già provveduto a novembre a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse. Ad oggi l’Inps non ha ancora emanato la circolare che fornisce le istruzioni sulle procedure per ottenere gli indennizzi. Per questo motivo ho scritto una lettera al presidente dell’Istituto Pasquale Tridico, per chiedere spiegazioni e per conoscere le tempistiche dell’emanazione della circolare. Lo stop al transito delle grandi navi aveva fin da subito destato grande preoccupazione nella città e tra i lavoratori. Proprio per questo il decreto aveva stanziato misure specifiche di sostegno. Il ritardo con cui si rende operativa una misura che aveva per definizione carattere d’urgenza non è accettabile e rischia di rendere vano un impegno concreto che Governo e Parlamento avevano assunto».

Prima di Natale, durante lo sciopero del 17 dicembre al porto, indetto dalle sigle Filt Cgil e Fit Cisl che hanno chiesto risposte sul futuro della crocieristica a Venezia, il segretario generale dell’Autorità portuale, Antonella Scardino, aveva assicurato l'impegno dell'istituzione a favore dell'operatività dello scalo e dell'occupazione. Proprio in quei giorni il presidente dell'Autorità portuale, Fulvio Di Blasio, aveva intanto presentato il piano triennale da un miliardo e 780 milioni di euro investimenti.