Otto milioni di euro per mettere in sicurezza gli istituti superiori di Mestre

Un investimento di 8 milioni di euro per mettere al sicuro gli istituti superiori di Mestre, con l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi e lo svolgimento di alcuni interventi di straordinaria manutenzione. Terminati gli esami di maturità, la città metropolitana di Venezia darà avvio ai cantieri negli edifici che ospitano l'istituto Pacinotti, il Gritti-Foscari, il Barbarigo, il Guggenheim e lo Zuccante.

«Si inizia dal Pacinotti, uno degli istituti che ha sede nel cuore di Mestre - spiega Maika Canton, consigliera delegata all’edilizia scolastica -. L’ipotesi progettuale formulata prevede l’esecuzione di una serie di opere ed interventi che, una volta realizzati nel loro complesso e in modo organico, siano in grado di soddisfare appieno tutte le aspettative e gli obiettivi prefissati inerenti l’adeguamento alle normative di sicurezza antincendio dell’edificio scolastico e dell’annessa palestra ai fini della sicurezza antincendio».

Il piano degli interventi

Agli interventi legati all’ottenimento della Scia antincendio, si aggiungeranno altri interventi edili necessari per migliorare la funzionalità dell’istituto, adeguare i locali alle normative vigenti, sostituire componenti edilizie vetuste. Gli interventi edili più consistenti riguardano essenzialmente i lavori di completamento delle coperture, opere di risanamento degli esterni, sostituzione di infissi e la sistemazione di blocchi servizi. L’investimento sarà di oltre 2 milioni di euro.

All’Istituto Gritti-Foscari, con un investimento di 2 milioni e 200 mila euro, si punta ad adeguare alle normative antincendio e di sicurezza antincendio l'istituto per poter presentare, al completamento dei lavori, la Scia. Contestualmente agli interventi di adeguamento, sarà svolta una serie di lavori edili e strutturali al per risanare lo stato di conservazione dell’edificio come il ripristino di blocchi bagno, sostituzione di serramenti interni ed esterni, nuovi controsoffitti, realizzazione di una serie d’interventi atti a ripristinare il funzionamento dell’aula magna.

Gli interventi previsti nell’istituto Barbarigo saranno, invece, di 1 milione di euro finalizzati all’adeguamento antincendio dell’edificio oltre che all’esecuzione di interventi di rimozione e ricostruzione per le parti edili e di finiture come opere in cartongesso, pavimentazioni, tinteggiature, sostituzione di porte. Il progetto che riguarda il liceo Guggenheim prevede il rivestimento di tutte le superfici esterne di facciata con la posa di un ciclo di isolamento a cappotto certificato e la sostituzione di tutti gli infissi per un investimento di 1,5 milioni di euro.

Lo Zuccante, infine, sarà sottoposto ad una serie di interventi atti all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi da parte del comando dei vigili del fuoco competente per territorio e verranno, poi, eseguiti interventi sulla palestra e realizzato ampliamento spogliatoi, aula magna e scale interne. Investimento 1 milione di euro.