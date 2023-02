Scuola, dal Pnrr 76 milioni di euro al Veneto. Nel Veneziano adeguamenti sismici per 7 milioni

«Grazie ai fondi del Pnrr, sono oltre 76 milioni di euro le risorse che il Ministero dell’istruzione metterà a disposizione delle scuole in tutto il territorio veneto sulla base delle graduatorie del bando approvato». Così Luca Zaia, presidente della regione del Veneto annuncia l’approvazione della graduatoria degli interventi ammissibili per il finanziamento con la seconda tranche di risorse. E una parte di queste sarà destinata alle scuole del Veneziano.

Nello specifico, tre milioni di euro andranno alla scuola primaria A. Gabelli del Lido di Venezia e 3 milioni e 900mila euro alla scuola primaria C. Colombo in via Bosso a Chirignago per interventi di adeguamento sismico. «Non si può disgiungere il contenitore dal contenuto – precisa Elena Donazzan, assessore regionale all’istruzione -, una scuola bella, adeguata e sicura è il luogo più adatto dove adottare metodi didattici al passo coi tempi. Per noi le priorità sono due: da un lato le strutture, dall’altro l’innovazione didattica. Ma la seconda è realizzabile grazie alla prima. Per questo continueremo a programmare e a investire nella riqualificazione dell’edilizia scolastica». Con il decreto pubblicato ieri sul Bur è stata, quindi, approvata la graduatoria dell’avviso pubblico rivolto agli enti locali che ha permesso di definire il nuovo piano di interventi di edilizia scolastica da 76 milioni di euro assegnati al Veneto