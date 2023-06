Lavori al ponte sul fiume Livenza, percorso alternativo e chiusure

Sono iniziati i lavori che Anas ha programmato per il completo rifacimento della struttura di sostegno del ponte sul fiume Livenza lungo la strada statale 14, Triestina, tra Torre di Mosto e San Stino di Livenza. Il ponte, costituito da 4 campate e realizzato nel 1963, sarà oggetto di un piano di manutenzione che vede un investimento di 2,5 milioni di euro e dura tre mesi, da martedì 13 giugno fino ai primi di settembre.

Gli interventi consistono nella demolizione e ricostruzione della struttura di sostegno del ponte, il ripristino delle superfici ammalorate e la realizzazione delle opere di completamento (quali ad esempio la realizzazione dei cordoli stradali, dei marciapiedi e di posa delle nuove barriere di sicurezza). L’esecuzione, spiega Anas, avverrà in più fasi al fine di ridurre i disagi alla circolazione: i lavori più impattanti che rendono necessaria la chiusura temporanea al traffico saranno eseguiti in orario notturno. Da mercoledì al 15 settembre il transito sul ponte sarà a senso unico alternato.

Per evitare la formazione di code dalla viabilità secondaria Anas precisa che saranno chiuse al traffico le strade che si intersecano sulla statale 14 vicino al ponte: via Tezze, via ponte Tezze e via Zoccat. I percorsi alternativi sono quattro: il primo parte da via Tezze passando per via Colonne, via Gainiga per poi raggiungere via Cavour; il secondo dalla provinciale 62 a via Aido; il terzo dalla provinciale 61 a via Gramsci per raggiungere via Zoccat; e il quarto da via Di Vittorio e poi via Cernetta fino a via Agazzi. Per evitare il tratto di statale interessato dal senso unico alternato c'è un percorso alternativo da San Donà a San Stino, in entrambe le direzioni, passando per le strade provinciali 54, 42 e 59. Le fasi di cantiere e le relative modifiche alla circolazione verranno comunicate, assicura Anas, con anticipo.