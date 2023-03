Jesolo, al via lavori di sistemazione delle strade per 150mila euro

Nuovi provvedimenti che determinano di estensione delle aree interessate dal rifacimento del manto stradale ma anche la realizzazione di numerosi piccoli interventi che miglioreranno la funzionalità di vie e piazze. Al via a Jesolo una serie di lavori pubblici, che prevedono un investimento complessivo di circa 150mila euro. Tutti gli interventi saranno realizzati nel corso della primavera.

Tra quelli più corposi c'è la manutenzione straordinaria di via Parco Rimembranza. L’amministrazione ha approvato il progetto per l’asfaltatura della strada che prevede una spesa totale di 80mila euro, di cui 62.500 derivanti da fondi Pnrr, mentre il resto da fondi di bilancio comunale. Altri 42.504,68 euro saranno invece investiti per la sistemazione di via Laguna, via Pirami e via Tram: l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica contiene l’intervento di manutenzione dell’intera via Laguna, poi del tratto di via Pirami compreso fra via Garibaldi e via Piave Vecchio, infine del tratto di via Tram che collega Passarella di Sotto al ponte sul canale Bova Rosa. I fondi necessari per questa serie di lavori sono stati ottenuti grazie al risparmio realizzato nel contesto del più ampio progetto di asfaltatura dei tappeti d’usura in città che prevedeva una spesa totale di 510mila euro.

Seguendo la stessa strategia, l’ufficio lavori pubblici è riuscito a prevedere una serie di altri interventi, tra cui il completamento della manutenzione della banchina di via Fornaci, il rinnovamento del fondo di alcuni tratti della pista ciclabile di via Pirami e lo spianamento della duna presente nell’area verde di piazza Torino. «Questi lavori sono il combinato disposto tra l’attenzione alla spesa dell’ente e una programmazione ampia che tiene conto delle sollecitazioni provenienti dai cittadini – dichiarano il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, e l’assessore ai lavori pubblici, Alessandro Perazzolo -. Contenere la spesa senza rinunciare alla qualità degli interventi e delle materie prime, ci permette di curare i dettagli dando così importanza a piccole manutenzioni che però fanno la differenza in termini di qualità della vita per i residenti e che attendevano questi lavori a volte anche da molto tempo. Crediamo che questo sia un approccio molto virtuoso, che nei prossimi mesi ci consentiranno di sistemare altri tratti di strada e ciclabili come ad esempio quella di via Roma Sinistra».