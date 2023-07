Via a una serie di asfaltature sulle strade provinciali, lavori per 4 milioni di euro

A partire dalla metà di luglio, via a una serie di lavori di manutenzione sulle strade provinciali. Un investimento di circa 4 milioni di euro che interesserà i Comuni della città metropolitana per una quarantina di interventi complessivi, con l'obiettivo di «migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità e consentire il miglioramento del livello di servizio della rete stradale. Un impegno che il sindaco Luigi Brugnaro si è posto fin dall’inizio del suo mandato», spiega Paolino D’Anna, consigliere metropolitano delegato alla viabilità.

Le zone interessate dai lavori saranno: quella comprendente l’area sud di Chioggia-Cavarzere e Cona e il territorio prossimo al fiume Brenta il cui limite superiore coincide con il naviglio Brenta; il territorio racchiuso tra il naviglio Brenta ed il fiume Sile; il territorio racchiuso tra il fiume Sile e il Livenza; il territorio racchiuso tra fiume Livenza e fiume Tagliamento. Per individuare le tratte alle quali assegnare le priorità di intervento è stata condotta un’analisi dell’incidentalità, basata sui dati forniti da Città Metropolitana provenienti originariamente dai database Istat. A questi si sono aggiunti i monitoraggi semestrali del settore viabilità dell’ente e le segnalazione delle singole amministrazioni e cittadini.

In base a questi risultati si è proceduto a programmare una serie di interventi che da metà luglio avranno il compito primario di mettere in sicurezza i tratti considerati più a “rischio” oltre a migliorare altre strade, rotatorie e incroci in cui è emersa la necessità di lavori di manutenzione. I lavori previsti riguarderanno l'installazione di paracarri; la manutenzione del manto stradale; la scarifica, asfaltatura e segnaletica e i risanamenti profondi del pacchetto stradale.

I lavori avranno inizio dalla prossima settimana, in particolare con le asfaltature di alcuni tratti della strada provinciale 4 a Cavarzere. Per agevolare e velocizzare gli interventi, sarà emesso un provvedimento di chiusura in entrambi i sensi di marcia nelle giornate di mercoledì 19 e giovedì 20 luglio con deviazione lungo la strada regionale 516 e la strada provinciale 8. Successivamente si procederà con le asfaltature sulla strada provinciale 12 e sulla strada provinciale 13. Gli interventi programmati di asfaltatura continueranno per tutto il periodo estivo cercando di limitare al minimo i disagi ai cittadini e termineranno a fine settembre.