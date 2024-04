Lavori in autostrada, previste chiusure

Autostrade Alto Adriatico ha programmato nella notte tra sabato 20 e domenica 21 aprile alcune attività di pavimentazione. L'intervento verrà effettuato all’altezza del nodo di Portogruaro (Bivio A4/A28), dove verranno riposizionati i new jersey per consentire il completamento dell’ultimo strato di conglomerato bituminoso prima della stesa dell’asfalto drenante che avverrà nelle prossime settimane sui 3,5 chilometri di cantiere di terza corsia, tra il nodo e il sottopasso ferroviario Casarsa – Portogruaro.

Le chiusure

Per realizzare queste lavorazioni sarà necessario chiudere al traffico la rampa di decelerazione che collega la direttrice Venezia – Portogruaro/Conegliano e la rampa di accelerazione che collega la direttrice Conegliano/Portogruaro – Trieste. Quindi, tra le 20 di sabato e le 6 di domenica chi proviene da Venezia ed è diretto verso Portogruaro/Conegliano potrà uscire al casello della A4 di San Stino di Livenza e rientrare allo svincolo della A28 di Portogruaro. Chi proviene da Conegliano/Portogruaro ed è diretto verso Udine/Trieste potrà uscire allo svincolo di Portogruaro sulla A28 e proseguendo per la viabilità ordinaria seguendo le frecce gialle potrà rientrare allo svincolo della A4 di Latisana. Nessun problema invece per chi percorre le direttrici Venezia – Trieste della A4 e per chi proviene dalla A28 e deve immettersi in A4 in direzione Venezia.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday