Chioggia, al via la ripulitura delle aree ex Cichito ed ex Militare

Al via l'opera di pulizia dell'area ex Cichito a Sottomarina e dell’area ex Militare a Isola Verde di Chioggia. Non appena il meteo lo consentirà, partiranno i lavori di sistemazione. «Da oltre 15 anni queste aree, oggetto di critiche dei residenti vicini e non solo, erano piene di materiali pericolanti e pericolosi, e versavano nel degrado in pieno centro turistico - spiega l'assessore all'Ambiente ed Ecologia, Serena De Perin -. Oggi possiamo essere orgogliosi perché ci preoccupiamo di sistemare, uno alla volta, gli obbrobri presenti in città e, in questo caso, anche con finanziamenti pubblici per evitare di utilizzare solo le poche risorse cittadine».

«Dopo oltre dieci anni, finalmente sistemiamo due aree che non rendevano onore alla nostra bella città – ha aggiunto il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao - oltre che provocare disagi ai residenti. La zona di Isola Verde era anche pericolosa per via della piscina vuota, mentre per l'ex Cichito avviserò l'impresa di prestare attenzione alle due colonie feline presenti nell'area». Per entrambe le zone interessate dai lavori si tratta di asportare i rifiuti gettati nel corso degli anni, oltre che i rovi e le erbacce. In particolare, per l’ex Cichito verranno rimosse anche le carcasse di auto abbandonate, mentre dal sito di Isola Verde verranno tolte le parti residuali delle vecchie baracche che prospettano sulla strada di accesso ma, soprattutto, verrà messa in sicurezza la piscina vuota in disuso, da sempre fonte di grande preoccupazione. I due interventi termineranno presumibilmente entro la fine di giugno e, a quel punto, verranno rendicontati alla Regione Veneto per finalizzare il finanziamento ottenuto dal Comune di Chioggia per eseguire i lavori. Il costo totale delle opere è di circa 100mila euro, di cui 80mila finanziati dalla Regione.