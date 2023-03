Al via i lavori di bonifica di nove aree a Forte Marghera

È stato approvato nei giorni scorsi il progetto operativo di bonifica di nove aree considerate "hot spot" prioritarie a Forte Marghera. L'intervento, che ha come obiettivo il miglioramento della qualità dell'ambiente, è finanziato con una dotazione pari a 1,2 milioni di euro a valere su fondo del Piano Operativo REACT-EU del Comune di Venezia.

«Siamo riusciti a reperire dei fondi attraverso il Pon Metro e questi vengono indirizzati al recupero ambientale e alle bonifiche di aree fortemente vissute dal territorio – spiega l'assessore all'Urbanistica Massimiliano De Marti -. In particolare, vogliamo dimostrare quanto questa amministrazione sia attenta all'intero complesso di Forte Marghera e quanto abbia investito in questi anni non solo per continuare quell'opera di recupero delle strutture storiche del Forte ma anche per la sua messa in sicurezza e ora, l'importanza di garantire la salubrità degli spazi. Continueremo a lavorare con l'obiettivo di reperire fondi per poter migliorare la situazione della nostra città soprattutto per quanto riguarda la parte di bonifiche dei suoli così da renderli fruibili ai cittadini soprattutto dove ci siano aree interdette alla popolazione». I lavori di bonifica approvati dalla giunta saranno affidati a Veritas Spa.