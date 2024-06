Al via nelle prossime settimane i lavori di bonifica al Villaggio San Marco

Partiranno nelle prossime settimane gli interventi di bonifica nell'area del Villaggio San Marco a Mestre, in 34 aree inquinate, per una superficie complessiva di 5.908 metri quadrati. Indagini preliminari avevano permesso di individuare la presenza di sostanze contaminanti a macchia di leopardo, segnalate con apposita cartellonistica e recinzioni. Secondo un primo cronoprogramma, il termine dei lavori è fissato a 300 giorni.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

I finanziamenti per gli interventi provengono dalla Regione: si tratta di un impegno di 1.690.899 euro per l'esecuzione della bonifica nelle aree di maggiore contaminazione, già avviati nel mese di ottobre 2023. Tra le attività programmate c'è anche la progettazione di interventi di bonifica sulle restanti aree, per un importo di 400mila euro. Sulle stesse, l'impegno per l'esecuzione è superiore a 2 milioni e mezzo di euro.

Il via ai lavori è in programma nell'area verde della scuola primaria Radice, in viale San Marco, per consentire la chiusura dei cantieri entro l'inizio del prossimo anno scolastico. La procedurà d'intervento prevede la rimozione degli alberi dall'area di scavo e il loro successivo ripristino. Complessivamente le piante interessate sono 148, 81 saranno mantenute, 67 quelle che verranno ripristinate, saranno poi piantati nuovi alberi per un totale di 158 alberature al termine dei lavori, la cui durata è stimata in 300 giorni circa.

Le modalità di intervento prevedono l'asportazione di 50 centimetri di terreno, 20 nel caso in cui ci siano alberature da mantenere, per non andare a intaccare le radici. Successivamente, gli operatori stendono un telo di TNT sul fondo e le pareti dello scavo, seguito dal ripristino del terreno e il suo successivo inerbimento. Come spiegato dai tecnici degli uffici comunali competenti, «è un intervento semplice dal punto di vista concettuale, ma non da quello operativo».

Nei prossimi giorni saranno affissi appositi avvisi pubblici nelle piante che saranno interessate dall'intervento per avvisare la cittadinanza. «Dopo molti anni di attesa riusciamo finalmente a dare il via ai lavori di bonifica dei terreni del Villaggio San Marco - il commento dell'assessore all'Urbanistica e all'Ambiente, Massimiliano De Martin -. Si provvederà alla bonifica dei suoli, si cercherà di mantenere a dimora quanti più alberi possibile in alternativa si procederà con l'attività di conservazione».

I lavori di bonifica si inseriscono in un più ampio intervento di rigenerazione urbana che riguarda anche la riqualificazione della rete fognaria, per un importo totale che sfiora i 17 milioni di euro, finanziati dalla Regione Veneto con i fondi di Legge Speciale per il disinquinamento della Laguna di Venezia. Già portato a termine il primo lotto, sono in fase di esecuzione quelli del terzo e quarto lotto, secondo stralcio.