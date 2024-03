Partiti i lavori in Campo Tre Rose a Pellestrina: più parcheggi e sistemazione delle aree verdi

Sono iniziati in questi giorni i lavori per la manutenzione e la messa in sicurezza del Campo Tre Rose a Pellestrina. L'obiettivo è «aumentare il numero di parcheggi per i residenti in un’area che non dispone di superfici sufficientemente grandi e organizzate», spiega l’assessore alla mobilità, Renato Boraso. I lavori consentono anche la sistemazione delle pavimentazioni e delle aree verdi in prossimità del duomo di Ognissanti. «Tutto questo - aggiunge Boraso - darà anche maggiore sicurezza ai ciclisti». È previsto, inoltre, un intervento di adeguamento delle fermate del trasporto pubblico locale per una maggiore sicurezza e accessibilità ai mezzi.

«Un totale riordino della zona»

«Si proseguirà con l'asfaltatura ecologica e la relativa segnaletica, per cui un totale riordino della zona, che fino a ora era terreno sterrato, allagandosi ad ogni pioggia - sottolinea il consigliere delegato ai rapporti con le isole, Alessandro Scarpa Marta -. Anche nella carrizzada Sant'Antonio di Pellestrina, che collega il lato mare al lato laguna, sono iniziati i lavori dei sottoservizi, e a breve proseguirà l'asfaltatura. Ulteriori interventi sono previsti in carrizzada San Vito e Modesto di Pellestrina. Infine, lavori di riqualificazione anche a San Pietro in Volta, in carrizzada Cagnaccio, dove verrà rifatta l'asfaltatura. Per Scarpa Marta «ora una priorità assoluta è rappresentata dalla sistemazione dei marciapiedi lato laguna, che purtroppo sono ormai impraticabili, sia a Pellestrina che a San Pietro in Volta» e del manto della strada comunale carrabile dei Murazzi, che va dai Cantieri Actv fino a Santa Maria del Mare.

