Al via lavori per oltre 3 milioni di euro al centro sportivo Reyer a Sant'Alvise

La giunta comunale di Venezia ha approvato su proposta del sindaco Luigi Brugnaro il progetto definitivo comprensivo di fattibilità tecnico economica di una serie di interventi che verranno eseguiti alla palestra ad uso scolastico e sportivo Costantino Reyer nei pressi del Campo Sant’Alvise nel sestiere di Cannaregio a Venezia. Nello specifico, si tratta di lavori che verranno realizzati con un investimento di 3.050.000 euro che andranno a sistemare complessivamente la struttura.

In particolare, si procederà con un generale ripristino strutturale della copertura eliminando la deformazione rilevata che ostacola il regolare deflusso dell’acqua meteorica attraverso i canali di gronda, anch’essi deformati. Verrà irrobustita la struttura di copertura adeguandone le prestazioni a quelle previste dalle norme vigenti in tema di sicurezza, si potenzieranno le prestazioni antisismiche e si riqualificherà il manto di copertura dell’edificio con contestuale riorganizzazione dei lucernari che saranno coerenti con la nuova configurazione strutturale. Questo permetterà di riqualificare gli spazi interni con una migliore gestione della luce naturale e un miglior controllo dell’acustica interna. Contestualmente verrà anche migliorato l’isolamento termico dell’involucro. Si procederà inoltre alla riqualificazione del campo da gioco interno attraverso la sostituzione della pavimentazione in legno oltre che a riconfigurare e migliorare il sistema di illuminazione artificiale dello stesso campo in modo coerente con la nuova struttura di copertura.

Non solo la struttura sarà sistemata ma anche le aree esterne attraverso la realizzazione di un nuovo campo da gioco nello spazio attualmente adibito a chiostro e in stato di abbandono. "Grazie al sindaco e a tutta la giunta per aver reperito i fondi necessari alla realizzazione di un importante lavoro di ristrutturazione di un complesso sportivo che rappresenta un luogo fondamentale per l’intera comunità di Cannaregio – commenta il vicesindaco e assessore allo Sport Andrea Tomaello -.Speriamo vivamente che tutti siano sensibili e aiutino lo sport. Infine, dopo tanti anni, finalmente anche il chiostro esterno potrà essere utilizzato come luogo per l’attività sportiva. Uno spazio importantissimo che può dare ulteriore sfogo a tante attività e a momenti di socializzazione e di ritrovo".