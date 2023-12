Al via i lavori per la ciclabile lungo il Naviglio in Valmarana

Al via il cantiere per realizzare la nuova pista ciclopedonale di Valmarana, a Mira Porte, sul Naviglio Brenta. Si tratta di un primo intervento che si sviluppa da Riviera Matteotti lungo il parco fino al suo termine e che si inserisce in un progetto più ampio di collegamento ciclopedonale lungo tutta la Riviera. «La pista - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Stefano Lorenzin - viene realizzata ne rispetto dell'ambiente. Sarà messa in collegamento con il parcheggio dell’area sportiva e con l’area del polo sportivo, con due percorsi dedicati e dotata di illuminazione che, contemporaneamente alla riqualificazione dell’area antistante l’ex macello e dell’area verde che arriva campo di allenamento dei calcio, valorizzerà l’intera zona»

I lavori procederanno, salvo imprevisti, fino alla metà di marzo 2024 e sono finanziati con fondi Pnrr per un quadro economico di 400 mila euro. Con il piano opere 2024 è già previsto il finanziamento del secondo stralcio che lo collegherà con Oriago Piazza Mercato. «Di fatto - aggiunge il sindaco Marco Dori - si tratta di un intervento significativo di quella pista ciclabile della Riviera che come Conferenza dei sindaci abbiamo progettato e che stiamo sviluppando. L'amministrazione intende arrivare fino a Oriago. Noi primi cittadini siamo convinti che il nostro territorio possa avere un importante sviluppo grazie al cicloturismo».