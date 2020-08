Lavori attesi ai cimiteri di Noale, Cappelletta e Moniego. Dopo la gara si parte

Sempre più vicino l'inizio dei lavori per la sistemazione dei cimiteri comunali di Noale, Cappelletta e Moniego: «un tema molto sentito dalla cittadinanza», ricorda il sindaco di Noale Patrizia Andreotti. Dopo la fase della progettazione esecutiva e il piano regolatore cimiteriale, che lei stessa ha curato, sono andati in gara, tramite la Città Metropolitana, gli interventi pubblici previsti per la città e le frazioni.

«Non resta che attendere l'individuazione della ditta aggiudicatrice e si parte con l'ultima fase del raggiungimento di quell'obiettivo che ci eravamo posti», commenta il primo cittadino Andreotti che detiene anche la delega ai lavori pubblici. «Quello messo a punto è un piano cimiteriale, di cui la città era sprovvista, adottato con una prospettiva di riordino a lungo termine - dice il sindaco - tenendo conto della mortalità attesa nel territorio del Comune di Noale, delle sepolture in altri Comuni, e dell'aumento della scelta verso la cremazione». La spesa complessiva per i lavori ammonta a 460.000 euro e trova copertura finanziaria nel Bilancio Comunale 2020.

Cimitero di Noale

Le opere a Noale consistono nella realizzazione di un nuovo campo di inumazione, primo stralcio, per 66 fosse, 3 tombe da 6 posti salma, 7 urne cinerarie interrate da 40 centimetri e 8 urne cinerarie interrate da 60 centimetri; muretti di delimitazione dei campi, opere di sistemazione del verde, interventi su colombario “C” per il ricavo di 32 celle ossario-cinerario. Fra i lavori rientrano la sanificazione e il ripristino di 24 loculi e 16 ossari. Saranno inoltre realizzate tutte le opere relative all’impianto di illuminazione votiva e alla raccolta delle acque meteoriche. La tempistica prevista è di 150 giorni a decorrere dalla consegna dei lavori. L’importo per il cimitero di Noale ammonta a 143.500 euro.

Cimitero di Cappelletta

Le opere al cimitero di Cappelletta riguardano la realizzazione di 32 loculi di un colombario a lato sud-ovest, nella trasformazione di un colombario loculi in ossario-cinerario per 70 ossari, e nella sistemazione con adeguamento della copertura del magazzino cimiteriale. Giorni previsti: 120 a decorrere dalla consegna dei lavori. L’importo è di 110.500 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Cimitero di Moniego

Le opere in questo caso consistono nel ricavo di 28 loculi in colombario e 84 cellette ossario-cinerario, su un manufatto da realizzare come ampliamento sullo spazio libero vicino al blocco servizi e all'ingresso sud. I lavori relativi ai nuovi loculi a Moniego prevedono una spesa di 79.000 euro. Il cronoprogramma dei lavori è di 120 giorni.