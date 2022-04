Via libera all'efficientamento energetico nell'Isola di San Servolo

Via libera dalla giunta comunale al progetto per la realizzazione di azioni di efficientamento elettrico e ambientale finalizzate al risparmio, all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e alla sperimentazione di nuove applicazioni innovative nell’isola di San Servolo a Venezia.

L'iniziativa prevede un impianto fotovoltaico per la produzione di energia, installato in maniera diffusa nell’isola e costituito da 9 generatori fotovoltaici posti a terra sopra le pavimentazioni, sulla copertura di un manufatto esistente (tettoia-barbecue) e sopra 6 tettoie di nuova realizzazione, per 581,40 metri quadri di superficie. I lavori saranno totalmente a cura e spese della società San Servolo Servizi Metropolitani di Venezia, società “in house” della Città Metropolitana che è proprietaria dell’isola.

«Un piano – spiega l’assessore all'Urbanistica Massimiliano De Martin - che si articola in opere di riqualificazione illuminotecnica. Il momento storico che stiamo vivendo ci impone di prestare sempre più attenzione ai temi della transizione energetica. Venezia – candidata a pieno titolo ad essere Capitale Mondiale della Sostenibilità – si presta ad essere un laboratorio per verificare con quali tecniche e in modo non invasivo e impattante quanto anche i centri storici possano contribuire all'efficientamento energetico. Con questo provvedimento – conclude De Martin - inizia un ulteriore nuovo percorso per le energie alternative in città». «Per noi, questo, è un grande risultato che ci permette di proseguire a rendere San Servolo un'isola ecosostenibile – commenta Simone Cason, amministratore unico della San Servolo Servizi - . Questo progetto green, ma al tempo stesso, di autosufficienza, conferma ancor di più la vocazione di questo luogo, dove siamo attenti alla transizione energetica, ma abbiamo come obiettivo anche la diffusione della cultura».