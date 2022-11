Stanziati 2,3 milioni per l'efficientamento di 12 impianti sportivi

Quasi 2,3 milioni di euro per la ristrutturazione e riqualificazione energetica di dodici impianti sportivi. La giunta comunale di Venezia ha approvato due delibere che riguardano gli interventi che saranno eseguiti su strutture sia del centro storico che della terraferma.

In nove impianti si procederà con la ristrutturazione e riqualificazione dell’impianto di illuminazione, mentre negli altri tre si eseguiranno lavori di sostituzione completa degli impianti termici. «Un lavoro che va a garantire a tutti coloro che frequentano le nostre strutture spazi accoglienti, sicuri e anche efficientati dal punto di vista energetico - spiega l'assessore ai lavori pubblici, Francesca Zaccariotto -. Teniamo in considerazione, per esempio, che grazie ai soli lavori che eseguiremo agli impianti illuminanti riusciremo ad ottenere un risparmio energetico del 26% che diventa addirittura del 36% se scomputiamo dall’elenco degli immobili sui quali interverremo lo stadio Francesco Baracca. Mentre arriveremo a un risparmio del 24% sui consumi nei tre immobili dove procederemo con la sostituzione in toto dell’impianto termico. Tutti lavori che finanzieremo con i fondi del piano React- Eu che dovranno essere completati entro la fine del prossimo anno».

Nello specifico, quindi, con le due delibere si interverrà al centro sportivo Marghera calcio, al centro sportivo Chirignago, al campo Rugby Favaro, al centro sportivo Favaro, allo stadio Francesco Baracca, al campo da calcio Malcontanta, al pattinodromo del Lido, al centro sportivo Murano e al campo da calcio di Sacca Fisola con interventi di sostituzione dei punti luce di vecchia concezione con corpi illuminanti di nuova generazione a Led, in particolare per le torri faro. Parallelamente, su tali impianti, si è provveduto ad accertare la possibilità di garantire la futura installazione di impianti fotovoltaici.

Mentre, per quanto riguarda la ristrutturazione e riqualificazione degli impianti termici, questi lavori riguardano la piscina e palestra Gazzera in via Calabria a Chirignago, la piscina e palestra Bissuola in via Rielta a Carpenedo e il palazzetto Ancillotto in via Olimpia a Mestre. Interventi che consentiranno di efficientare gli impianti sportivi attraverso la riqualificazione delle centrali termiche, sotto centrali, e sistemi di produzione dell’energia termica. Anche in questo caso, si è provveduto ad accertare la possibilità di garantire la futura installazione di impianti fotovoltaici.