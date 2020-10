Un milione e 700 mila euro per il restauro delle scuole veneziane

Un milione e 700 mila euro per il restauro delle scuole. Gli istituti che ne beneficiano sono: il Vendramin Corner, per le sedi di palazzo Testa e palazzo Ariani, il liceo Foscarini, l'istituto Barbarigo per le sedi di palazzo Morosini e l’ex convento di San Giovanni Laterano, l'istituto Venier Cini, il liceo artistico Marco Polo, per la sede dell’ex convento dello Spirito Santo, il liceo Guggenheim per la sede dell’ex convento dei Carmini, l'istituto Fermi e il liceo Tommaseo. L'investimento è della Città metropolitana, per il risanamento degli istituti scolastici danneggiati dall’acqua alta del 12 novembre 2019, a fronte di un finanziamento del Miur (ministero dell'Istruzione e ricerca).

La fragilità

Il sindaco della Città metropolitana di Venezia, Luigi Brugnaro, ha firmato l’approvazione del decreto che consentirà l’assegnazione dei lavori a ditte specializzate. Al liceo artistico Marco Polo sono stati realizzati nuovi servizi igienici, visto che i precedenti erano stati completamente allagati, e sono in corso opere per circa 60 mila euro. L’acqua alta dello scorso anno ha provocato danni e conseguenze che vanno risanate con il tempo e con gli adeguati investimenti, sempre più mirati. Le sedi degli istituti superiori di Venezia hanno caratteristiche completamente diverse rispetto a quelle del resto del territorio metropolitano, si tratta quasi sempre di palazzi storici veneziani, di valore artistico e architettonico e quindi più fragili e sensibili.

Gli interventi

Per quanto riguarda il tipo di interventi che andranno svolti riguardano gran parte il risanamento di intonaci ammalorati dall’acqua alta, restauro di pavimentazioni tipiche veneziane in pietra o in terrazzo, restauro degli elementi lapidei danneggiati dal fenomeno dell’umidità di risalita. In alcuni casi specifici la manutenzione e la sostituzione del pavimento in legno della palestra del Guggenheim, la revisione del sistema di scarico del chiostro dei Carmini sede del Liceo Guggenheim e la posa di barriere in acciaio contro l’acqua alta in vari edifici, rifacimento dei pontili di accesso alle porte d’acqua del Liceo Tommaseo e dell’ISS Fermi. Infine, è previsto il restauro degli intonaci del chiostro di Santa Caterina sede del Liceo Foscarini e il rifacimento di servizi igienici danneggiati (foto sotto: liceo Guggenheim).