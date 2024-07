Venezia, investimento da oltre 5 milioni per sistemare 166 appartamenti

Un intervento che supera i cinque milioni di euro per la manutenzione straordinaria di 166 appartamenti comunali tra il centro storico di Venezia e la terraferma. La giunta ha approvato nei giorni scorsi i lavori di restauro e di sistemazione che interesseranno le zone di Cannaregio, Santa Croce, San Marco, Murano, Giudecca, Sacca Fisola. In terraferma i lavori interesseranno abitazioni alla Gazzera, a Chirignago e Zelarino, Marghera, Favaro, Dese, Carpenedo.

«Su un patrimonio di circa 5mila alloggi del Comune, la maggior parte di questi è assegnato ad aventi diritto ed il restante o è in fase di sistemazione o in attesa dell’avvio di lavori - spiega il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro -. Un impegno importante poiché per decenni la manutenzione è stata carente. Il nostro obiettivo è di favorire la residenzialità e di valorizzare anche il nostro patrimonio». I lavori riguardano complessivamente 166 appartamenti, e a questi si devono aggiungere gli interventi di riatto. «Si tratta di opere finalizzate alla riassegnazione di appartamenti che prevedono la sostituzione di serramenti, la verifica di impianti, tinteggiature, interventi di adeguamento e ripristino funzionale, il rifacimento di rivestimenti e la sostituzione di tapparelle ed accessori», spiega l'assessore ai lavori pubblici, Francesca Zaccariotto. Con questi interventi e attraverso il Piano Casa approvato a fine 2023, il Comune punta a restaurare circa 500 appartamenti comunali. «Non ci fermiamo qui - dice l'assessore alle politiche della residenza, Simone Venturini -. Questi cinque milioni di euro costituiscono solo una prima tranche di investimenti che ci consentiranno di intervenire su ulteriori abitazioni in terraferma, in centro storico e nelle isole».

