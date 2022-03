Edilizia scolastica, approvati interventi pr quasi due milioni di euro

La Città metropolitana di Venezia ha indetto una gara per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici del territorio provinciale e altri edifici di proprietà dell’ente tra cui ville, poli museali, caserme. Complessivamente si tratta di circa un milione e 800mila euro di interventi diffusi che verranno eseguiti nei prossimi mesi, nella maggior parte dei casi durante la pausa estiva dell’attività didattica.

Per quanto riguarda Venezia saranno interessati 16 complessi di cui 3 nel sestiere di Cannaregio, 7 in quello di Castello, 5 a Dorsoduro e uno a San Polo che ospitano circa 7mila ragazze e ragazzi oltre agli edifici e ai complessi patrimoniali (tra cui Ca’Corner sede della Città metropolitana e della prefettura, il commissariato di polizia di San Lorenzo), 3 caserme dei carabinieri, 2 edifici museali a Torcello. L’importo previsto per questi interventi è di 450mila euro.

Spostandosi nella zona sud (Mira, Mirano, Dolo, Chioggia, Vigonovo, Cavarzere) gli interventi previsti negli istituti scolastici per un importo complessivo di 444mila euro. Si tratta di 11 complessi edilizi di varie dimensioni per un bacino di utenza di oltre 5mila studenti, oltre al personale docente ed ATA, e altri edifici patrimoniali tra cui Villa Widmann-Foscari (Mira) e Villa Ferretti Angeli (Dolo), oltre a varie caserme dei vigili del fuoco e dei carabinieri nel territorio.

Nell’area nord del Veneto orientale (San Donà di Piave, Portogruaro, Jesolo, Fossalta di Piave, San Stino di Livenza) saranno 12 gli edifici scolastici (9.700 studenti) interessati dagli interventi di manutenzione ordinaria per un importo di 361mila euro, mentre nella zona di Mestre per le 13 scuole coinvolte (700 studenti) l’importo di spesa previsto è di 543mila euro.