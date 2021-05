Lavori di manutenzione al nido Gabbiano a luglio. «Al suo posto sarà disponibile il San Provolo»

Interventi di messa in sicurezza dello stabile che dureranno per l'intera sospensione estiva ma non comporteranno l'interruzione delle attività estive dell'asilo

Dal mese di luglio prenderanno avvio i lavori di manutenzione straordinaria al nido Gabbiano, alla Giudecca. Il servizio estivo verrà ospitato al nido San Provolo. Lo rende noto il Comune. Gli assessorati ai Lavori pubblici e alle Politiche educative annunciano per la scuola in questione interventi di messa in sicurezza delle due facciate principali in concomitanza con la chiusura della scuola e in virtù di un impegno in termini di tempo che durerà per l'intera sospensione estiva. Si dovranno consolidare il paramento murario e il cornicione della facciata nord e si completerà il consolidamento della facciata sud per la porzione vicina all'ingresso principale del nido. Inoltre sarà risanata la stanza veranda lato sud con la rimozione dell'intonaco ammalorato e il ripristino dello stesso e dipintura della sala.

Sebbene i lavori riguarderanno principalmente le facciate esterne dell'edificio scolastico, l’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto ha ritenuto necessario, per garantire la massima sicurezza del cantiere e degli utenti, procedere a scuola completamente libera, pertanto il nido sarà interdetto alla preventivata attività di luglio. «Sappiamo quanto preziosa sia la prosecuzione dell'offerta educativa per il mese di luglio e che difficoltà potrebbe comportare non averla per una famiglia già organizzata, dal momento che i lavori interesseranno una scuola destinata a essere nido estivo - spiega l'assessore alle Politiche educative, Laura Besio -. Per questo abbiamo individuato una diversa sede. Al posto del nido Gabbiano verrà reso disponibile il San Provolo, in modo da dare spazio agli importanti lavori di edilizia scolastica che ci permetteranno di rientrare a settembre in una scuola più sicura e accogliente per i nostri bimbi».