Viabilità, aree verdi, piste ciclopedonali a Jesolo con il piano Aqualandia

Un pacchetto di opere pubbliche per un valore di 1 milione e 300 mila euro in arrivo nel Lido Ovest di Jesolo come previsto dalla convenzione sottoscritta tra pubblico e privato nel contesto del Piano Urbanistico Attuativo “Aqualandia”. Un beneficio pubblico importante per la città con il completamento e la sistemazione di un’area compresa tra le vie Ceolotto, Buonarroti e Leopardi, in prossimità del parco a tema acquatico Caribe Bay.

Gli interventi

Gli interventi di progetto approvati dalla giunta comunale prevedono anzitutto la sistemazione del lato est di via Buonarroti con la realizzazione di un percorso ciclopedonale di congiunzione tra via Roma Destra e via Ceolotto e di aree verdi ed una nuova rotatoria di collegamento tra via Buonarroti ed un tratto di via Leopardi di cui è previsto il completamento. Tra i lavori è compreso anche l’allargamento dell’incrocio semaforico con viale Padania e lungo via Ceolotto la creazione di un attraversamento pedonale verso il lato sud della strada stessa e il completamento del percorso ciclopedonale tra le vie Palladio e Monti. All’interno del Piano è compresa anche la realizzazione di un parcheggio pubblico, marciapiedi, aree verdi con percorsi pedonali e arredo e illuminazione pubblica.

Percorsi ciclopedonali

«Con l’approvazione del progetto esecutivo Jesolo si appresta ad ottenere nuove opere pubbliche che permetteranno di migliorare l’assetto urbano della città, creando nuovi percorsi ed interconnessioni tra zone già consolidate ed in via di sviluppo - evidenzia l’assessore all’Urbanistica della città di Jesolo, Giovanni Battista Scaroni -. Importanti sono soprattutto i nuovi tratti di percorsi ciclopedonali in programma che consentiranno la messa in sicurezza della circolazione di ciclisti e pedoni e una maggiore fruibilità degli spazi urbani. Il beneficio pubblico atteso da questo Piano avrà riflessi importanti anche per quegli jesolani che hanno casa nella zona interessata dai lavori, rispondendo a necessità che nel corso del tempo sono state espresse all’amministrazione».