Piazza Mercato a Marghera, via libera al progetto di riqualificazione

Il progetto per la riqualificazione urbana di piazza Mercato a Marghera è stato approvato nelle scorse ore dalla giunta comunale. «L'obiettivo - spiega l'assessore ai lavori pubblici, Francesca Zaccariotto - è migliorare il decoro, la sicurezza e la qualità ambientale dell’intero ambito urbano, contribuendo a ridurre i fenomeni di degrado sociale che oggi lo caratterizzano». L'investimento per l'intervento è di 3 milioni e 900 mila euro.

La riqualificazione di piazzale Concordia, piazza Mercato e piazza del Municipio punta a configurare un luogo di aggregazione in grado di produrre comunità, uno spazio di qualità architettonica e sociale, connesso a luoghi e attività pubbliche esistenti, ma in grado di dialogare con i progetti previsti dall’ampio scenario in programma per Marghera attraverso il recupero di parte dell’originario disegno urbanistico della Città Giardino, progettata negli anni ‘20 del secolo scorso dall’ingegnere Emilio Emmer e considerata uno degli esempi più rappresentativi della cultura urbanistica del Novecento, come testimoniato dal vincolo del Ministero per i beni culturali.

Una nuova piazza, un nuovo luogo di aggregazione

L’intervento prevede la realizzazione di una nuova piazza, interdetta al traffico veicolare motorizzato, che metta in connessione l’edificio biblioteca/mercato con il giardino pubblico di piazzale Concordia. La nuova piazza amplierà anche lo spazio a disposizione del mercato scoperto settimanale, che si svolge il martedì e sabato mattina. L'accesso alla biblioteca/ludoteca diventerà più riconoscibile, ci saranno un auditorium e uno spazio di servizio alla biblioteca. E, ancora: uno spazio esterno alla biblioteca per la lettura e per la promozione di eventi tramite un’ampia terrazza verde direttamente collegata al piano primo della biblioteca e un locale caffetteria in prossimità del mercato coperto e della biblioteca.