Piscina di Marghera, lavori per 300mila euro

È stato approvato nei giorni scorsi il progetto definitivo delle opere di completamento del piano primo della nuova piscina di Marghera. Un intervento per il quale l’amministrazione comunale ha stanziato un investimento da 300mila euro. Il completamento dei lavori della piscina è previsto per la metà di gennaio, oltre ai tempi di effettuazione di prove e collaudi. Conseguentemente i lavori dovranno essere avviati a seguito dell'ultimazione delle opere in corso al fine di evitare interferenze e sovrapposizioni di cantieri.

«Il progetto - commenta l'assessore ai lavori pubblici, Francesca Zaccariotto - permette di completare le opere edili e impiantistiche della palestra al primo piano della nuova piscina pubblica di via delle Macchine, comprendendo anche le opere di finitura della scala e l’ascensore per accedere a questi nuovi spazi. Di fatto, con la realizzazione della piscina e della palestra, si creerà una vera e propria "cerniera" in grado di mettere in relazione la città giardino di Marghera, il centro di Mestre, i servizi mercatali aperti al pubblico, i punti ristoro e i bar, i negozi, la darsena e gli spazi pubblici. Allo stato attuale i lavori di attuazione della piscina sono in fase conclusiva e manca, per terminare l’opera, il completamento del piano terra e la realizzazione al grezzo della palestra al piano primo».

Con questo progetto è pertanto prevista la realizzazione dei locali per due spogliatoi coi relativi servizi igienici e le docce oltre che tutte le opere di finitura quali massetti, pavimenti, rivestimenti, dipinture oltre a tutta la parte impiantistica e gli accessori sanitari. Prevista l'installazione di un ascensore che collega il piano terra al piano primo oltre che la pavimentazione in parquet della palestra che ha una superficie di circa 140 metri quadri. Si procederà in tal modo - conclude Zaccariotto - a completare un’opera in grado di soddisfare le richieste di tutti i cittadini veneziani e, in particolar modo, di quelli di Marghera che potranno contare su un impianto natatorio con specifiche attività rivolte alla pratica del nuoto amatoriale, corsi di acquaticità per bambini ed attività per anziani.