Altino, iniziati i lavori per la nuova pista ciclabile "Percorso della Memoria"

Sono iniziati i lavori di rinnovo e riattivazione della pista ciclabile del “Percorso della Memoria”, uno dei tracciati più belli e significativi della rete di cicloturistiche che attraversano il territorio altinate. La pista congiunge la via Claudia Augusta, in località Quarto d’Altino, a via Sant’Eliodoro, ad Altino. Permette così il collegamento tra il capoluogo e il museo nazionale e l’area archeologica di Altino, attraverso un suggestivo percorso naturalistico di 5,1 chilometri lungo il corso dei fiumi Zero, Dese e Canale Santa Maria, in parte sulla sommità arginale e in parte a piede d’argine.

Il nuovo percorso

Da qualche anno, però, il percorso è stato chiuso al transito nel tratto finale di collegamento a via Sant’Eliodoro, per il cedimento strutturale della passerella in legno di attraversamento del canale consortile e l’ammaloramento della rampa, sempre in legno, di raccordo con la strada. L'amministrazione comunale di Quarto d’Altino si è da subito attivata per arrivare alla riapertura del percorso. Concluso l’iter progettuale, sono iniziati in questi giorni i lavori del primo e del secondo stralcio per il rinnovo del “Percorso della Memoria”. L’intervento più importante riguarda il tratto terminale ad Altino, per cui è prevista la realizzazione di un nuovo tracciato, che consentirà di spostare l’uscita della pista su via Sant’Eliodoro in una posizione più sicura e funzionale e assicurerà anche un tracciato particolarmente apprezzabile sotto il profilo paesaggistico.

Il nuovo tratto comporta l’attraversamento del canale Siloncello con la realizzazione di una passerella ciclopedonale. Lungo il viale alberato e a ridosso della passerella metallica sarà realizzata una nuova linea di illuminazione pubblica. Con il nuovo percorso, sarà dismesso il vecchio tratto terminale. L’intervento complessivo richiederà circa tre mesi di lavori.