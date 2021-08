Venezia, al via lavori per la sistemazione di oltre 5 km di piste ciclabili

E' stato approvato il progetto definitivo riguardante 12 interventi di ripristino funzionale delle reti ciclabili e della viabilità di accesso alla città per un totale di oltre 5 chilometri di tragitti. «Un piano di interventi che, attraverso un finanziamento di 1.350.000 euro, consentirà di migliorare non solo la viabilità ciclabile e di accesso alla città, ma arricchirà ulteriormente il già importante sistema di collegamenti ciclabili che si articola sempre più capillarmente sul territorio veneziano», commenta l'assessore alla viabilità e alle infrastrutture stradali Renato Boraso.

Saranno eseguiti interventi di due distinte categorie. La prima riguarda il ripristino funzionale e messa a norma di 7 collegamenti ciclopedonali esistenti per un totale di 2,1 km di tracciati. Saranno interessati quindi i percorsi di via Rielta nel tratto da Via Cà Rossa all’accesso Parco Albanese, di via Verrazzano nel tratto da via Filiasi a Via S.M. dei Battuti, di viale S. Marco nel tratto da via Colombo a Via Manuzio, di via Calabria nel tratto fronte piscina, di via Gatta con la messa in sicurezza di tratti di pista ciclabile e, infine, con la sistemazione di tutta la pista ciclabile di via Brenta Vecchia e di via Beccaria. La seconda categoria riguarda il ripristino funzionale di complessivi 3 km di viabilità di accesso alla città. In particolare si tratta di 5 tratti di strade dove sono previsti lavori di asfaltatura: si interverrà su via Forte Marghera nel tratto dalla rotatoria S. Giuliano in direzione Mestre, in viale Vespucci, lato sud, nel tratto da via Sansovino a via Pigafetta, in via Torino nel tratto da Corso del Popolo a viale Ancona, in via Bacchion nel tratto nord dall’uscita della tangenziale e, infine, in via dell’Elettricità nel tratto da via della Pila a innesto A57. Interventi che, non appena concluderemo le fasi di assegnazione dei lavori, verranno terminati entro l’estate del prossimo anno.