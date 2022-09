Lavori sul ponte della Costituzione, sarà chiuso al transito

Mercoledì 5 ottobre, dalle 7 alle 18, sarà istituito il divieto di transito pedonale sul Ponte della Costituzione (Calatrava) e dei suoi tratti sottostanti, sia di Fondamenta santa Chiara che di Fondamenta santa Lucia: lo dispone un'ordinanza emanata oggi dal settore viabilità Venezia centro storico isole, alla luce di alcuni lavori di manutenzione previsti. Il traffico acqueo sottostante al ponte non subirà limitazioni, salvo brevi interruzioni di qualche minuto durante alcune lavorazioni. Come misura di cautela verrà anche sospeso il pontile Actv della linea 1 e 2 situato sotto il ponte, spostandone l'operatività ai pontili adiacenti.

Il provvedimento è stato preso per consentire i lavori di riconfigurazione strutturale del ponte. Per tutta la loro durata sarà consentito l'accesso carrabile e la sosta dei mezzi operativi di cantiere in corrispondenza della rampa di salita al ponte sul lato piazzale Roma.

“Si tratta- spiega l'assessore ai lavori pubblici, Francesca Zaccariotto - di un intervento, il quarto per la precisione, di recupero della geometria originaria del ponte alla luce degli esiti del costante monitoraggio strutturale". Le attività, per un importo complessivo di 200mila euro, saranno seguite da Veritas. In particolare, l’intervento è suddiviso in tre fasi, per una durata complessiva di un mese, salvo imprevisti. La prima riguarda tutte le lavorazioni propedeutiche al lavoro vero e proprio, la seconda, che durerà un giorno, salvo condizioni metereologiche avverse, è il restringimento/regolazione dei martinetti e la collocazione degli spessori, e infine la terza prevede il ripristino degli elementi del ponte coinvolti nell’intervento. "Le opere verranno eseguite non solo per garantire la stabilità del ponte ma anche la corretta manutenzione di una struttura che rappresenta uno dei principali accessi alla città”, comclude Zaccariotto.