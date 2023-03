Chioggia, al via i lavori su Ponte Caneva

Al via, da lunedì 20 marzo 2023, i lavori di restauro di Ponte Caneva lungo Canal Vena. Si tratta di un intervento che si inserisce nel più ampio progetto di restauro dei ponti Caneva, Sant'Andrea, Filippini e Zitelle che sta realizzando il Consorzio Venezia Nuova in accordo di programma con il Comune di Chioggia.

L'investimento totale dei lavori su tutti i ponti ammonta a circa due milioni e mezzo di euro, finanziati dal Comune di Chioggia in accordo di programma con il Consorzio Venezia Nuova, soggetto attuatore. Sst nei giorni scorsi ha provveduto a comunicare la richiesta di spostamento temporaneo di tre imbarcazioni che normalmente sostano proprio nella zona a ridosso del ponte. Il provvedimento si è reso necessario per garantire l’esecuzione in sicurezza dei lavori. Per tutta la durata, le imbarcazioni sosteranno al pontile appositamente realizzato dietro la Pescheria al minuto.

Dal 20 marzo al 3 aprile, inoltre, verrà interdetta la navigazione lungo il canale in prossimità di Ponte Caneva, per consentire l’installazione della centina (sorta di scheletro che viene posizionato sotto l’arcata del ponte per consolidare la struttura prima di procedere all’intervento). I lavori di restauro avevano subito tre settimane di ritardo nella fase di partenza per consentire lo svolgimento delle riprese della serie tv “Odio il Natale”. La conclusione dell'intervento sul ponte Caneva è prevista, ad oggi, per l’estate. Non si tratta di interventi meramente estetici ma strutturali, che andranno a consolidare la struttura portante del ponte. Lavori che implicano lo smontaggio dell'illuminazione esistente per consentire l'intervento. Verrà tolta tutta la vegetazione che si è formata nel corso degli anni. In seguito, verranno rimossi i gradini. Le pietre ammalorate verranno sostituite con quelle integre. Durante i lavori il transito pedonale sul ponte non è consentito.