Partono i lavori di ripristino del ponte sul fiume Livenza

Martedì 2 aprile cominceranno i lavori di ripristino sul ponte che insiste sopra il fiume Livenza a San Stino, località La Salute. Quarantadue giorni consecutivi in cui si prevede il rifacimento del manto stradale con la demolizione dei giunti presenti, la pulizia della superficie della soletta dell'impalcato, la realizzazione di nuova impermeabilizzazione e successiva realizzazione di pacchetto stradale di asfalto.

I lavori prevedono l'istituzione di un senso unico alternato sul ponte regolato da impianto semaforico. L'intervento, quindi, verrà realizzato in una prima fase su una prima corsia, la seconda fase interesserà l'altra corsia, mantenendone sempre una aperta al traffico. Successivamente verrà realizzato il tappeto con il riposizionamento dei giunti stradali. «Proseguiamo quel percorso di ripristino delle infrastrutture che ha in gestione nel territorio – spiega Paolino D’Anna, consigliere metropolitano delegato ai lavori pubblici e alla viabilità –. La viabilità subirà qualche rallentamento e disagio a causa del senso unico alternato ma non verrà mai comunque chiusa totalmente la circolazione».