Tre mesi di lavori sulla Triestina: il tavolo in prefettura

Dovranno armarsi di pazienza gli automobilisti del Veneto orientale e coloro che percorrono la statale 14, nota come "Triestina", al confine tra Torre di Mosto e San Stino: cominciano martedì e vanno avanti per tre mesi, fino a settembre, i lavori sul ponte lungo il fiume Livenza al confine tra i Comuni di Torre di Mosto e San Stino. Gli interventi imporranno la circolazione su un'unica corsia, con senso di marcia alternato e regolato dal semaforo. Inoltre, per circa una decina di notti non consecutive, il manufatto sarà interessato da lavori strutturali più complessi che comporteranno la chiusura totale della strada. Immancabili disagi e rallentamenti, nel periodo in cui è facile prevedere un maggior transito per gli spostamenti di turisti e vacanzieri verso le località balneari.

Il prefetto di Venezia Michele Di Bari ha convocato una riunione lunedì mattina per consentire ai sindaci e agli altri rappresentanti dei Comuni a monte e a valle del ponte - Caorle, Ceggia, Cessalto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Portogruaro, Gruaro, Noventa di Piave, San Donà e Teglio Veneto, oltre alla Città metropolitana di Venezia e alla provincia di Treviso - di valutare con Anas alcune azioni per mitigare l'impatto dei lavori sulla viabilità locale. Intanto è stato condiviso un percorso alternativo che permetterà, in caso di bisogno, di ricevere il traffico proveniente dall'autostrada A4. Al tavolo del prefetto c'erano la polizia stradale, i vigili del fuoco, il Suem, il Centro operativo autostradale di Udine (Coa) e Autovie Venete, che hanno deciso di stabilire dei canali di comunicazione tra tutti i comandi e gli enti interessati per far fronte a eventuali criticità. Ci sarà una nuova riunione a lavori avviati per verificare la gestione del traffico e concordare eventuali correttivi. Resta l'incognita dell'afflusso di mezzi dall'A4, in caso di necessità, in un momento dell'anno in cui è previsto il maggior afflusso di turisti e vacanzieri diretti verso il mare.