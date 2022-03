Romea, pronto il piano dei lavori di manutenzione del ponte Translagunare

Si è svolto il primo incontro tra il Comune di Chioggia ed Anas per parlare del piano dei lavori di manutenzione programmata del ponte translagunare e del ponte sul canale Fossetta di Chioggia, lungo la strada statale Romea. «Sulla sicurezza dei ponti del territorio e degli utenti della strada non si scherza – è il commento del sindaco di Chioggia Mauro Armelao – la prevenzione e la manutenzione sono azioni fondamentali da mettere in atto ed è necessario intervenire in tempi rapidi e tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze del territorio. È per questo che ho chiesto e ottenuto che i lavori più impattanti siano svolti dopo la stagione estiva; gli eventuali disagi, in ogni caso, non saranno quelli del recente passato, poiché non sono previste particolari soggezioni al traffico: il doppio senso di circolazione di giorno è sempre garantito».

Gli interventi

Gli interventi riguarderanno il completo rifacimento degli impalcati dei ponti sui canali Montalbano, Aleghero, Otregan – che nell’insieme costituiscono il così detto ponte Translagunare - e dell’attiguo ponte sul canale Fossetta con un investimento complessivo di oltre 6 milioni di euro. Le modalità di cantierizzazione sono state studiate in fase di progetto per ridurre al minimo eventuali disagi alla circolazione; il transito – in orario diurno – sarà infatti sempre consentito su entrambi i sensi di marcia ai mezzi leggeri, agli autobus e, con alcune limitazioni, anche ai mezzi pesanti. Le lavorazioni che rendono necessaria l’istituzione temporanea di sensi unici alternati o la parziale chiusura al traffico saranno effettuate esclusivamente in orario notturno e per un periodo limitato.

La durata dei lavori

La durata totale dei lavori per i ponti sui canali Montalbano e Otregan è di 160 giorni con l’istituzione del senso unico alternato in orario notturno per 21 sere non consecutive; la durata dei lavori per la manutenzione del ponte sul canale Aleghero è di 270 giorni, con cantiere attivo 24 ore che prevede l’istituzione del senso unico alternato notturno per 84 sere non consecutive. Infine, gli interventi per il ponte sul canale Fossetta avranno una durata totale di 170 giorni, con cantiere attivo 24 ore, che renderanno necessaria la chiusura temporanea notturna per 10 giorni per senso di marcia.