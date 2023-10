Al via la riqualificazione della porta ovest di Dolo

Lunedì 23 ottobre inizieranno i lavori di riqualificazione dell’area di Foro Boario: la porta ovest di Dolo. L’intervento, reso possibile grazie al Pnrr, costituisce un tassello fondamentale per il rinnovo del centro storico dolese, già avviata con il recupero dell’antica Conca, l’abbattimento dei palazzoni di via Fondamenta, i lavori di primo stralcio su Piazza del Grano e sul primo tratto di via Dauli.

L’importo complessivo delle opere è di 1.765.076,60 euro, in parte finanziati da risorse a bilancio comunale. È prevista la riorganizzazione dei posteggi auto con un asse viario a senso unico, all'interno del quale, nei pressi dell’ingresso, sarà realizzata una corsia per permettere temporaneamente la svolta in sicurezza degli autobus. Nell’area a parcheggio saranno installate anche tre colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

Un’isola pedonale rialzata dividerà visibilmente e fisicamente l’area a parcheggio dalla Strada Regionale, collegata con il lato interno - verso il fiume - e verso il Ponte dei Cavai. La pavimentazione sarà realizzata in porfido su area pedonale e parcheggio mentre le aree verdi saranno sistemate a prato così da aumentare la superficie e con integrazione delle alberature esistenti. L’isola ecologica sarà riqualificata, con contenitori modulari interrati per la raccolta dei rifiuti. Su tutta l’area dell’ex Foro Boario sarà interdetta la sosta e vietato l’accesso (salvo ai mezzi autorizzati), per permettere l’esecuzione dei lavori: il tempo utile per l’ultimazione è stato stabilito in 270 giorni.