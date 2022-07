Con i lavori di pubblica utilità a Venezia in molti verso un'occupazione

Al termine del progetto sui lavori di pubblica utilità (Lpu), promosso dall'assessorato alla Coesione sociale per favorire l'inserimento lavorativo, seppur temporaneo, di disoccupati, il Comune di Venezia presenta i risultati.

Si è svolto tra gennaio e luglio 2022 e a differenza delle precedenti edizioni, i 28 lavoratori selezionati per il Comune sono stati inseriti solo nel settore del verde pubblico e assunti dalle cooperative sociali "Non Solo Verde" e "Libertà e Primavera", aderenti al consorzio Zorzetto, e affiancati da un tutor tecnico con esperienza. Le ore individuali di formazione per la ricerca attiva del lavoro si stanno ancora svolgendo ma il percorso si è già tradotto in un posto di lavoro per alcuni dei partecipanti: da metà giugno infatti sono state assunte sette persone per la gestione del verde pubblico e una persona di Marcon ha visto prorogato il suo contratto con la cooperativa "S.Ar.Ha".

Il progetto “Venezia Lpu 2021” è stato realizzato dal Comune di Venezia come capofila di un partenariato con il Comune di Marcon, Co.Ge.S. don Lorenzo Milani società cooperativa sociale, e il Consorzio sociale unitario Zorzetto. Sono stati impiegati in tutto 33 cittadini in un percorso di orientamento di 26 ore e un'esperienza di lavoro di pubblica utilità svolta con contratto subordinato a tempo determinato da marzo a inizio giugno (520 ore totali). Il Comune di Marcon ha invece preferito impiegare i cinque lavoratori di pubblica utilità selezionati in attività straordinarie di carattere amministrativo di supporto all’ente (archiviazione, riordino documentale e supporto amministrativo). «I partecipanti al progetto che hanno trovato un’occupazione stagionale sono disoccupati da molti anni, lavoratori over 50 o prossimi all’età del pensionamento che hanno dimostrato di sapersi rimettere in gioco anche dopo esperienze di lunga disoccupazione e fragilità», commenta l'assessorato alla Coesione sociale Simone Venturini, promotore dell'iniziativa.

Il progetto per l'impiego in lavori di pubblica utilità è stato riproposto per la quarta volta in cinque anni. Rientra tra le forme di sostegno all'occupazione in grado di corrispondere un contributo economico a fronte di un impegno in servizi utili alla collettività rappresentando al tempo stesso occasione di partecipazione attiva alla vita socioeconomica del territorio. «Negli ultimi 3 anni sono stati circa 400 i cittadini che hanno partecipato a progetti di lavoro di pubblica utilità promossi dal Comune - dice Venturini -. Si tratta di persone che hanno così potuto contare su un reddito sicuro nel periodo della pandemia, che ha messo in difficoltà numerose famiglie del territorio. L'obiettivo è sempre stato fornire loro i giusti strumenti per reinserirsi nel mondo del lavoro. In molti casi ci siamo riusciti. Abbiamo così incrociato le politiche del lavoro con quelle di Coesione sociale, a vantaggio della comunità. Continueremo su questa strada».

Attraverso la direzione Coesione sociale, viene proposta una strategia di “attivazione” dei cittadini utenti dei servizi sociali comunali, con il ricorso alle politiche attive del lavoro in collaborazione con i servizi del lavoro locale (centro per l’impiego, enti accreditati, agenzie) e le cooperative sociali e i consorzi che le riuniscono al fine di trovare occupazione a persone fragili. Dal 2017 sono state coinvolte in tutto 135 persone, tutti utenti dei servizi sociali dell’ambito sociale di Venezia, con contratti per lavori di pubblica utilità da 520 ore ciascuno in servizi dell’amministrazione comunale di Venezia e di Marcon, e altre 86 persone nei lavori a impatto sociale negli Uffici giudiziari del territorio veneziano.