Tre mesi per mettere in sicurezza attraversamenti pedonali e un incrocio

Tre mesi di lavori a Noale per mettere in sicurezza tre attraversamenti pedonali: a Moniego centro, in via Guecello Tempesta all'intersezione con viale Umberto Sailer e, sempre in via Guecello Tempesta, all'incrocio con innesto in piazzale della Bastia; e un incrocio: in via Capitelmozzo. I lavori prevedono una spesa complessiva pari a 90.000 euro, di cui 67.251,81 per lavori, spiega l’assessore alla viabilità Francesco De Marchi.



Si inizia con la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale in via Guecello Tempesta all'intersezione con viale Umberto Sailer. Il progetto prevede la realizzazione due salvapedoni centrali dotati di marker a led bidirezionali, collegati all’impianto d’illuminazione esistente, e la messa in sicurezza della pista ciclopedonale con l'arretramento dell’attraversamento pedonale esistente, la realizzazione di nuove aiuole, l'asfaltatura dell’area interessata dai lavori, l'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale esistente per l’inserimento delle isole centrali. «Una prima risposta al bisogno di maggior sicurezza stradale - commenta il sindaco Patrizia Andreotti -. Nonostante un periodo emergenziale complicato i progetti non si sono mai fermati. Seguiranno altri interventi in capoluogo e frazioni».

