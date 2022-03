Nuovi interventi alla residenza Francescon, lavori per 800mila euro

Un nuovo centro diurno per 16 anziani, il collegamento coperto tra due padiglioni, un giardino con percorsi sensoriali e l'adeguamento complessivo del sistema antincendio. Questi i principali interventi previsti da un importante piano di lavori che interesserà la residenza Francescon di Portogruaro, per un importo complessivo di 790mila euro. Una parte, ossia 690mila euro, fanno parte di un finanziamento della Regione Veneto in fondo di rotazione (mutuo a tasso zero) e una una parte è un cofinanziamento di 100mila euro della Residenza stessa. I lavori partiranno entro l'anno e si stima possano essere ultimati nel 2023.

Tre i principali interventi previsti. Verrà ristrutturato completamente il piano terra del Padiglione Santo Stefano per creare gli spazi per accogliere un Centro Diurno per 16 anziani non autosufficienti. Attualmente, a causa delle norme Covid, il servizio è sospeso e fino ad ora poteva ospitare solo 4 posti, ma le domande dal territorio sono sempre state numerose. Con questo intervento l'Ipab aumenta la capacità ricettiva per rispondere al meglio ai bisogni della collettività. In seconda istanza è previsto un nuovo collegamento coperto tra i padiglioni “Al Parco” e “Santo Stefano”, con spazi per l'incontro tra gli anziani accolti e i familiari, valorizzando anche la corte interna mediante la realizzazione di un giardino protetto con percorsi sensoriali per anziani con demenza. Infine verrà adeguato l'impianto antincendio con la sostituzione di circa 700 rilevatori di fumo e della centralina antincendio.

«Potremo dare attuazione al primo stralcio del progetto di riqualificazione dell’intera struttura- spiega soddisfatta la presidente della Residenza Francescon, Sara Furlanetto -. Realizzeremo un moderno Centro Diurno che contribuirà a dare risposta alle tante famiglie portogruaresi durante il giorno, mantenendo il legame con il proprio caro negli orari serali e notturni. Inoltre, la realizzazione del collegamento tra i padiglioni “Santo Stefano” e al “Parco” faciliterà i trasferimenti e consentirà di creare degli spazi di incontro tra familiari e anziani, godendo della vista della corte interna che verrà riqualificata. Tuttavia si tratta – continua Furlanetto – del primo passo di un più ampio programma di interventi che è stato oggetto di un masterplan discusso proprio in questi giorni nel corso del consiglio di amministrazione. La sfida che stiamo perseguendo è, infatti, quella di preparare la Residenza Francescon ad accogliere e dare risposta alle esigenze degli anziani di domani. Per questo ci stiamo impegnando, in stretta collaborazione con il Comune, anche a ottenere i fondi del PNRR destinati all’innovazione dei servizi per gli anziani non autosufficienti».