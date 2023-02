Arsenale di Venezia: nuovi interventi di restauro

Dagli interventi di natura strutturale a quelli di carattere architettonico: al via una serie di lavori di restauro all'Arsenale di Venezia. La giunta comunale ha approvato il secondo stralcio della quarta fase dei lavori del progetto "Arsenale di Venezia - Riqualificazione funzionale del ristorante Bombarde, realizzazione area impianti ed interventi di sistemazione Sale D’Armi Sud". Un provvedimento che riguarda interventi finanziati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per un importo di oltre un milione e 319mila euro. Le opere di questo secondo stralcio comprendono il restauro delle superfici murarie interne e del portale delle Artiglierie e la creazione di partizioni interne per le attività di spettacolo.

«Si tratta di un progetto presentato dalla Biennale per la riqualificazione dell’edificio - spiega l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Venezia, Francesca Zaccariotto -. Gli interventi principali di natura architettonica consistono nella creazione di partizioni costituite da pareti vetrate: una bussola di ingresso in corrispondenza dello scalone storico e due vetrate interne per una migliore funzionalizzazione degli spazi per le attività di spettacolo ed espositive. Inoltre, in corrispondenza dell’imponente portale lapideo delle Artiglierie, è prevista la realizzazione di un grande cancello con un disegno in continuità con le grate presenti nei fori finestra adiacenti».

Sono previsti anche interventi di carattere architettonico, tra cui l’installazione di corrimani retroilluminati a servizio dello scalone storico, pavimentazione e arredo verde della corte interna, il rivestimento in lamiera metallica delle pareti in cartongesso del blocco servizi al piano terra e l' installazione di un cancello presso il portale delle Artiglierie. I lavori di natura strutturale riguardano le quattro capriate storiche presenti nella porzione della copertura nord e una piccola porzione di solaio. In corrispondenza dell’ingresso allo scalone principale è prevista la posa di una vetrata a tutta altezza che consentirà la compartimentazione con l’esterno, collocata dove prima degli interventi di restauro del 2014 si trovava una bussola in legno ormai irrecuperabile.