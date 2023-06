Ponte delle Trezze, al via i lavori. Da 4 anni si attendeva la riapertura

Dopo quattro anni di chiusura al traffico della struttura, prendono il via i lavori per il rinforzo strutturale del Ponte delle Trezze a Valli di Chioggia. Gli interventi dureranno circa sei mesi e partiranno tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio. Al termine, il ponte verrà riaperto alla circolazione, permettendo il ripristino di una mobilità più veloce all’interno del territorio comunale.

«Finalmente i cittadini della frazione di Valli - ha detto il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao – riprenderanno a percorrere il ponte delle Trezze. Era un preciso impegno che mi ero assunto in campagna elettorale. Oggi abbiamo dato la consegna del cantiere alla ditta per ripristinare così la via di collegamento che i residenti attendevano da maggio del 2019».

Il ponte si trova all'incrocio tra la strada comunale dei Sedici Laghi e la provinciale detta dell’Arzarone. I lavori serviranno a risolvere le criticità rilevate dai sopralluoghi eseguiti: il cedimento della spalla posta a nord-est con conseguente mancato appoggio delle travi dell’impalcato del ponte; la presenza di fessurazioni nella parte bassa dei pilastri; il precario stato di manutenzione dei pali infissi nel terreno; il precario stato di conservazione dei pali di fondazione infissi sulle pile centrali. Per risolvere le criticità sopra evidenziate l’intervento prevede il completo rifacimento delle spalle del ponte con inserimento di nuovi pali che ne rafforzano il sostegno; il rinforzo strutturale degli elementi strutturali in cemento armato (pilastri) attraverso l’utilizzo di tessuti e/o reti metalliche e malte e la realizzazione nelle pile di una nuova serie di getti in cemento armato per sostenere gli elementi esistenti. L’intervento verrà completato con l’asfaltatura e il rifacimento della segnaletica e la risagomatura della rampa sul lato Valli che verrà riasfaltata per una lunghezza di circa 100 metri.