Alloggi comunali: interventi di riatto per 600 mila euro

«Dopo la sperimentazione dello scorso anno che ha interessato 56 alloggi, anche quest’anno abbiamo rifinanziato questo tipo di manutenzione che ci permette di intervenire subito sulle abitazioni che si svuotano e che saranno riassegnate nel breve periodo a nuovi locatari che ne hanno diritto. Un alloggio decoroso è segno di rispetto e civiltà. A parlare è l'assessore ai lavori pubblici di Venezia, Francesca Zaccariotto, annunciando che la giunta ha approvato interventi di riatto alloggi di proprietà comunale per 600mila euro in terraferma, centro storico e isole. Si tratta di piccoli interventi che prevedono importi massimi di 15mila euro.

«È un ulteriore stanziamento di questo tipo che vede l’amministrazione comunale intervenire in appartamenti che l’inquilino ha liberato e sui quali è possibile effettuare piccole manutenzioni - sottolinea l'assessore alle politiche residenziali, Simone Venturini -. Si tratta di interventi che non richiedono lavori particolarmente onerosi e che, grazie a questa procedura, possono essere messi rapidamente a disposizione del settore casa per poi essere assegnati agli inquilini attraverso le graduatorie esistenti. Lo scorso anno i risultati sono stati significativi e ci hanno consentito di intervenire rapidamente in oltre cinquanta alloggi in tutta la città». L’investimento è suddiviso in parti uguali di 300mila euro tra edifici in terraferma e centro storico e isole. «In questo modo riusciamo, in tempi brevi, a riassegnare alloggi "rinfrescati" - spiega l'assessore al patrimonio, Paola Mar - mettendoli a disposizione di nuovi inquilini che ne hanno bisogno e nello stesso tempo riusciamo a conservare adeguatamente il nostro patrimonio immobiliare».