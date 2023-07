Capannone del Petrolchimico, al via i primi lavori di ripristino

È stato approvato il progetto di fattibilità per l'esecuzione di alcuni lavori per il parziale ripristino dei locali del capannone ex Sindacati a Marghera in via Bottenigo, angolo via Fratelli Bandiera.

L'intervento riguarda il risanamento del blocco servizi igienici del capannone e lavori sui canali di gronda del capannone, oltre ad altri finalizzati alla separazione delle utenze idriche ed elettriche allo stato attuale derivate da quelle del petrolchimico dell'Eni. Il Capannone, che costituisce un solido riferimento per l’identità locale con valori emotivi, cognitivi, culturali e sociali profondamente radicati nella comunità, ha acquistato un significato simbolico che alimenta la memoria e l’identità territoriale collettiva, contribuendo all’elaborazione delle varie narrazioni che si sono avvicendate e che costituiscono la storia di Porto Marghera, di Venezia e del suo territorio. «L'immobile rappresenta un luogo simbolo di Venezia con riferimento alle sfide della modernità e della sostenibilità sociale ed economica, quale sede di confronto e di ideazione - spiegano dall'amministrazione comunale -. L’intervento di riqualificazione del compendio rappresenta quindi un’opportunità di valorizzazione che, nel rispetto della storia che permea il vissuto dei luoghi, consenta di fruire di spazi aggregativi di animazione culturale anche tramite l’inserimento in percorsi di formazione ed istruzione, nonché di destinazione temporanea o stabile ad iniziative di recupero di portata socio-economica della comunità veneziana oltre che di vitalità associativa rivolta allo sviluppo della città».

Uno spazio per mostre, seminari, corsi ed eventi temporanei

L'importo complessivo per gli interventi ammonta a 131.420 euro e si tratta della prima tranche di lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento impiantistico previsti nell'immobile, il cui importo complessivo supererà i 320mila euro, e fa seguito agli interventi di sistemazione delle aree esterne e alla realizzazione di nuovi parcheggi ad uso esclusivo del Capannone già realizzati. L'amministrazione procederà ad affidare la gestione operativa del Capannone alla propria società controllata Vela S.p.A., con la finalità di includere il bene nell’ambito della programmazione degli eventi della città, e intende valorizzare gli spazi aggregativi del Capannone, anche con il coinvolgimento della Fondazione Musei Civici di Venezia, attraverso la promozione di attività di animazione culturale, di formazione ed istruzione prevedendo l’organizzazione di mostre, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, eventi temporanei. Attualmente è in discussione con le organizzazioni sindacali un protocollo di intesa, che prevede la costituzione di un tavolo tecnico paritetico quale strumento permanente di coordinamento e sostegno alla pianificazione della funzionalizzazione dell’immobile, anche al fine di coordinare l’utilizzo degli spazi con gli interventi di manutenzione straordinaria previsti sull’immobile.