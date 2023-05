Jesolo, interventi di riqualificazione energetica in cinque scuole

Nuovi serramenti, impianti illuminanti, sistemi di riscaldamento e fotovoltaico. Le scuole di Jesolo si preparano a un profondo restyling grazie a una serie di interventi definiti dall’amministrazione comunale, che martedì scorso ha approvato i diversi progetti esecutivi. I lavori riguarderanno cinque istituti della città: le scuole primarie Marco Polo, Vecellio e Rodari poi le materne Joan Mirò e Munari.

Gli interventi previsti dai progetti approvati dall’amministrazione rientrano nel progetto Amica-E, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Elena-Bei, uno schema gestito dalla Banca Europea degli Investimenti che utilizza fondi comunitari per supportare la preparazione e l’avvio di programmi di investimento a livello locale per opere incentrate su efficienza energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili.

«Quella che il Comune è riuscito a cogliere è una grandissima occasione per rinnovare le strutture scolastiche della città dal punto di vista dell’efficienza energetica – dichiara il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti –. L’intervento si ripagherà nel corso dei prossimi anni, come prevede il progetto Amica-E, ma i benefici sul costo delle bollette saranno immediati e a questo va sommato il benessere trasmesso agli studenti e al personale che tutti i giorni frequenta per diverse ore questi edifici».

Gli interventi

Per quanto riguarda la scuola primaria Marco Polo, verranno sostituiti i serramenti esistenti con nuovi infissi dotati di telaio a taglio termico e vetro antisfondamento, sostituzione del bollitore della centrale termica con uno scalda acqua a pompa di calore dotato di serbatoio di accumulo, saranno installati apparecchi illuminanti con tecnologia a Led e di sensori di presenza per l’attivazione dell’illuminazione solamente al bisogno negli ambienti di uso comune, oltre a un modem al sistema di telecontrollo per l’ottimizzazione degli impianti anche da remoto.

Alla scuola materna Mirò è prevista la realizzazione di nuovo isolamento per la copertura, insieme all'installazione di valvole termostatiche all’impianto di riscaldamento; e, ancora, la sostituzione delle lampade con sistemi a Led e l'installazione di un modem al sistema di telecontrollo per l’ottimizzazione degli impianti anche da remoto. Anche alla materna Munari, via alla realizzazione di un nuovo sistema di isolamento per la copertura e all'installazione di un sistema a pompe di calore per la produzione di acqua calda sanitaria; i generatori di calore saranno sostituiti con modelli di ultima generazione a condensazione e ad altissimo rendimento.

Alla scuola primaria Rodari sarà installato un impianto fotovoltaico e saranno montate valvole termostatiche per l’impianto di riscaldamento. Prevista anche l'installazione di un modem al sistema di telecontrollo. Alla Vecellio sarà realizzato un nuovo cappotto e installato un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria. Le lampade esistenti verranno sostituite con sistemi a Led.