Scuola, interventi per 750mila euro in due istituti

Sono stati approvati due progetti definitivi relativi alla manutenzione straordinaria e all’adeguamento alle norme di prevenzione incendi per l'istituto Cestari e la manutenzione straordinaria e il recupero della palestra scolastica dell’Istituto Righi sull’Isola dell’Unione a Chioggia. I due interventi prevedono una spesa complessiva di 700mila euro, di cui 150mila con fondi della città metropolitana e per il restante dell’importo con finanziamento dal Pnrr.

Nel caso dell’Istituto Cestari, l’obiettivo principale è quello attuare le opere e le lavorazioni necessarie per soddisfare le esigenze derivanti dalla sicurezza incendi del fabbricato. Il progetto riguarda lavori che prevedono l’integrazione e il rifacimento di parti impiantistiche oltre ad alcuni interventi a carattere edile per garantire i confinamenti resistenti al fuoco. Le soluzioni adottate prevedono, inoltre, il potenziamento del sistema di rilevazione e allarme incendio, oltre alla messa in funzione del sistema di spegnimento ad acqua. A margine è prevista nel quadro economico una somma per lo spostamento della scala d’emergenza esterna.

Per quanto riguarda la palestra del Righi, anche in questo caso sono previsti lavori per la sicurezza incendi del fabbricato e interventi che prevedono l’integrazione e il rifacimento di parti impiantistiche, oltre ad alcuni interventi a carattere edile per garantire i confinamenti resistenti al fuoco. Le soluzioni adottate prevedono anche il potenziamento del sistema di rilevazione e allarme-incendio e la messa in funzione del sistema di spegnimento ad acqua.