Edilizia scolastica, partono i cantieri estivi all’Alberti di San Donà e al D’Alessi di Portogruaro

La Città metropolitana ha avviato lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento architettonico e impiantistico per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi negli istituti Leon Battista Alberti di San Donà di Piave e D’Alessi di Portogruaro. Due interventi da due milioni di euro (un milione ciascuno) che fanno parte del pacchetto di manutenzioni straordinarie da eseguire nel periodo estivo di interruzione dell’attività didattica e che sono destinati a migliorare la sicurezza degli edifici scolastici.

«I cantieri che stanno partendo in questi giorni in vari istituti del territorio confermano la volontà della Città metropolitana di garantire in primis la sicurezza delle scuole dei nostri figli – commenta Maika Canton, consigliera metropolitana delegata all’edilizia scolastica –. Dotare tutti gli edifici che ospitano le scuole superiori della Certificazione degli Impianti antincendio è un obiettivo che contiamo di raggiungere entro il 2024. Grazie ai cantieri avviati quest’estate e nel prossimo autunno salirà a circa l’85 per cento la percentuale di scuole dotate di Cpi».

Gli interventi al Leon Battista Alberti

All’Istituto Alberti di San Donà di Piave è prevista l’installazione di un impianto di spegnimento idraulico per tutto il complesso scolastico ai vari piani e di un secondo impianto di spegnimento automatico ad acqua vaporizzata per l’archivio scolastico al piano terra. Si provvederà, inoltre, alla rimozione e la sostituzione (con integrazione dove mancanti) di tutte le porte antincendio e i relativi apprestamenti con maniglioni antipanico; al completamento delle partizioni in cartongesso REI 60 dei filtri non realizzati o realizzati parzialmente; e ancora, la demolizione e sostituzione del controsoffitto delle palestre con un nuovo certificato con adeguata classe di reazione al fuoco A2-s1-d0, antisismica e resistenza all’urto classe 2A adatta alle applicazioni sportive nelle scuole. Si provvederà, infine, alla sostituzione dell’attuale copertura delle pareti delle palestre con contro parete in lastre a base cemento e isolamento in lana di roccia, la sistemazione dell’impianto elettrico, di rilevazioni e fumi e l’installazione dell’impianto di evacuazione sonoro e visivo.

I lavori all'istituto D'Alessi

Gli interventi da realizzare all’Istituto D’Alessi di Portogruaro sono finalizzati, invece, all’adeguamento del complesso scolastico, compresa la palestra, alle vigenti norme di prevenzione incendi. La valutazione positiva del progetto di adeguamento di prevenzione incendi del complesso scolastico, consente la realizzazione dei vari interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza degli edifici e, al termine dei lavori di adeguamento, la redazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio. Gli interventi edili consistono principalmente nella realizzazione e/o riqualificazione di pareti esistenti per la necessaria rispondenza a precise caratteristiche di resistenza al fuoco di parti dell’edificio scolastico. La posa di nuove porte interne, in sostituzione di quelle esistenti, sia nelle aule didattiche che nei locali con funzioni amministrative e/o direzionali.

È in programma, poi, la realizzazione di nuovi controsoffitti in cartongesso comprese quelle nel volume principale della palestra. Gli interventi impiantistici riguardano la realizzazione di un nuovo impianto di allarme manuale incendi, di uno di rivelazione incendi nel locale archivio e un altro per l’illuminazione di emergenza e di un nuovo impianto elettrico comprensivo degli elementi di illuminazione a Led. Un ultimo intervento sarà sul “parafulmine” oltre alla realizzazione di un nuovo idrante, a servizio dell’archivio, da collegare all’impianto idrico antincendio già esistente.