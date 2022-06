Venezia, al via lavori di manutenzione in tre scuole

La Città metropolitana sta avviando una serie di interventi in alcuni edifici sede di scuole superiori nella città di Venezia. Nello specifico, riguardano palazzo Ca’ Savorgnan a Cannaregio, sede dell’ISS Algarotti, palazzo Ariani sede del Vendramin Corner e palazzo Bollani sede del Liceo Classico Musicale Marco Polo.

I lavori di adeguamento sismico di palazzo Savorgnan, sede dell’Algarotti, riguardano un importante intervento su uno degli edifici storici veneziani che si trova a pochi passi dal ponte delle Guglie nel sestiere di Cannaregio. Si prevede l’adeguamento delle strutture del complesso ma anche opere di manutenzione al fine di rendere sicuro e accogliente l’edificio scolastico, per una spesa complessiva di 1 milione e 400mila euro. Le opere saranno realizzate nel corso dei mesi estivi ed è prevista la realizzazione di presidio antisimico.

Viene anche consegnato il cantiere per i lavori di palazzo Ariani, sede del Vendramin Corner, dove è in programma il restauro della facciata e manutenzione di una parte della copertura: l’importo dei lavori è pari a 200mila euro, ottenuti con finanziamento dal Pnrr. Per quanto riguarda palazzo Bollani, sede del liceo classico musicale Marco Polo, dopo aver concluso il collegamento al nuovo tratto di rete idrica antincendio comunale, ci sarà un piccolo intervento ma importante a livello logistico, che rientra nel completamento della rete idrica antincendio da parte di Comune e Veritas. Nello stesso palazzo si stanno, poi, completando le opere di prevenzione incendi che sono previste nel corso dell'estate, dopo il primo lotto di interventi effettuati lo scorso anno.