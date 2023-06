Edilizia scolastica, a Venezia al via lavori per 4 milioni di euro

Una decina di interventi, per una spesa complessiva di quattro milioni di euro. La Città Metropolitana di Venezia ha programmato una serie di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in diversi istituti scolastici del centro storico, che verranno effettuati durante l'estate. «Scuole sicure e sempre più accoglienti sono alla base di una buona educazione scolastica - dice Maika Canton, consigliere metropolitana delegata all’edilizia scolastica -. I cantieri che si apriranno nelle scuole della città storica di Venezia, in particolare, godono di maggior attenzione vista la delicatezza e la fragilità dei palazzi storici».

Gli interventi in programma riguarderanno principalmente il liceo Foscarini a Cannaregio, il liceo Tommaseo, il liceo artistico Marco Polo, l'ISS Fermi, l'ISS Vendramin Corner e l'ISS Algarotti Al Foscarini si procederà con l’adeguamento della Certificazione Prevenzione Incendi, la realizzazione di un impianto in grado di proteggere il complesso dai fulmini, di un impianto di sgancio elettrico complessivo unitario per tutti gli edifici e di un impianto audio per comunicare eventuali allarmi in tutti i luoghi del complesso. Al liceo Tommaseo è in programma il completamento delle opere di adeguamento alla prevenzione incendi dello storico palazzo Martinengo, oltre all'adeguamento dell’impianto wifi nella sede dell’ex convento di Santa Giustina.

Al Marco Polo, nella sede dell’ex convento del Santo Spirito nel sestiere di Dorsoduro, una delle tre sedi del liceo artistico statale, sono previsti lavori per un un milione di euro al fine di adeguare alla normativa antincendio l’ex convento delle monache agostiniane e la nuova ala sorta nella seconda metà del ventesimo secolo. Le opere principali prevedono il rifacimento di porte e pareti nell’ala nuova, l’ampliamento degli impianti di rilevazione incendi, la cura di altri importanti elementi impiantistici. Passando all’ISS Fermi sono in programma, per l’adeguamento dello storico palazzo Zane Collalto, due cantieri: uno per le opere di prevenzione incendi e uno per la realizzazione di una nuova scala. Nella sede di san Polo che ospita l’unico istituto tecnico industriale del centro storico saranno realizzate opere edili, tra cui la compartimentazione della scala storica disegnata dal Longhena e la realizzazione di una nuova via di esodo mediante la demolizione di una parte di un alloggio interno alla scuola.

A Cannaregio, nella sede dell’ ISS Algarotti, palazzo Savorgnan, il cantiere viene ripreso nei tempi esecutivi dopo la sospensione dello scorso anno scolastico, e si andranno a completare i lavori di adeguamento sismico, mentre all’ISS Vendramin Corner, sede di palazzo Ariani si procederà con la manutenzione straordinaria e il restauro della scala gotica di palazzo Ariani. Infine sono in programma interventi di manutenzione delle coperture nelle scuole di Venezia: dal liceo Polo palazzo Bollani e altri edifici. Riparazioni puntuali di infiltrazioni piovane nei tetti di alcuni palazzi storici che ospitano le scuole veneziane a cui si aggiungono altri interventi di manutenzione ordinaria diffusa.