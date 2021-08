Linea ferroviaria Adria - Mestre: al via lavori di manutenzione

La stazione ferroviaria di Cona Veneta, nel veneziano, sarà interessata da lavori di adeguamento e messa in sicurezza. In particolare, gli interventi riguarderanno la manutenzione dei marciapiedi con l’inserimento dei percorsi tattili per ipovedenti e lo spostamento dell’attuale attraversamento a raso dei binari, in modo da rendere più agevole l’accesso alle banchine e ai treni.

Il progetto di riqualificazione della stazione è stato affidato dalla Regione Veneto alla società Infrastrutture Venete srl, che ha in gestione la tratta ferroviaria Adria-Mestre. I lavori cominceranno a metà agosto e dureranno circa cinque settimane, con il termine previsto a fine settembre.

«L‘intervento sarà realizzato in concomitanza con l’interruzione della tratta ferroviaria Piove di Sacco-Adria per le usuali manutenzioni estive- spiega la vicepresidente e assessore ai Trasporti della Regione Veneto Elisa De Berti -. Questo permetterà di concentrare i lavori nel più breve tempo possibile e contenere così gli eventuali disagi per i pendolari. Queste opere metteranno la stazione di Cona in sicurezza e la renderanno più accessibile alle persone con disabilità o mobilità ridotta. Questo investimento infrastrutturale – conclude Elisa De Berti - rientra all’interno di un più ampio programma di riqualificazione della linea Adria-Mestre, per la quale la Regione Veneto quest’anno ha messo a bilancio 5 milioni e 400 mila euro».