Lavori sul ponte di Paluello, strada provinciale totalmente chiusa al traffico

A partire dal 24 giugno inizieranno i lavori di risanamento conservativo e consolidamento statico del ponte di Paluello lungo la strada provinciale 12 che attraversa il Naviglio Brenta a cavallo tra i comuni di Stra e di Fiesso d’Artico.

L’intervento prevede 10 settimane di lavoro: nelle prime 4 settimane verrà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo per la realizzazione dei ponteggi e dei tralicci di sostengo dei sottoservizi e per lo spostamento provvisorio delle tubazioni agganciate al ponte da parte dei gestori. Successivamente la strada all’altezza del ponte verrà chiusa totalmente al traffico dal 22 luglio al 16 agosto. Il traffico verrà deviato sulla viabilità alternativa, già concordata con i comuni interessati dall’intervento(Stra, Fiesso d’Artico, Camponogara e Dolo), per procedere con la demolizione dell’impalcato centrale e con la successiva posa in opera della nuova porzione di manufatto.

Senza soluzione di continuità si proseguirà anche al rinforzo delle selle Gerber e al risanamento delle superfici delle spalle, dei costoloni degli sbalzi e delle superfici di intradosso, con la rimozione delle parti di calcestruzzo, la passivazione delle armature e l’applicazione della malta di ripristino delle superfici. L’intervento prevede anche l’impermeabilizzazione dell’impalcato, la realizzazione dei giunti e la realizzazione del sistema di smaltimento acque meteoriche; poi si procederà con la pavimentazione in conglomerato bituminoso e con la segnaletica orizzontale. Nelle ultime due settimane di lavori verrà riaperta la viabilità a senso unico alternato regolato da semaforo per il completamento delle lavorazioni sul ponte e per lo spostamento definitivo delle tubazioni dei sottoservizi.