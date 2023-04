Fenice e Teatro Junghans, lavori per 200mila euro

Una serie di interventi di restauro e adeguamento nei teatri e nelle sale congressi del centro storico e delle isole prenderanno presto il via. Il primo riguarda la torre a sezione circolare in muratura situata sul lato sud del Teatro La Fenice che affaccia sul Rio de la Vesta e il ponte Maria Callas e gli altri il Teatro Junghans alla Giudecca. L’investimento complessivo è di 200mila euro.

La torre ospita al suo interno una scala in calcestruzzo armato utilizzata come collegamento verticale di servizio. Questo elemento strutturale, alto e snello, presenta un evidente quadro fessurativo, costituito principalmente da lesioni orizzontali e secondo le segnalazioni dell’ufficio tecnico del Teatro, ha subito un aggravio visibile a seguito degli ultimi eventi sismici percepiti anche nella città di Venezia.

Gli interventi al Teatro Junghans, alla Giudecca, riguardano invece la manutenzione dei paramenti e delle pavimentazioni interne e la parziale chiusura delle due scale esterne di sicurezza, quest’ultimo finalizzato alla risoluzione della criticità, evidenziata dai gestori del Teatro e dagli altri condomini dell’immobile, dell’uso improprio di questi spazi esterni che comporta una situazione di degrado dell’immobile e del campo stesso. Si tratta di due manutenzioni straordinarie - spiega l’assessore ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto -. A salvaguardia del prezioso patrimonio culturale, interveniamo con dei lavori per la messa in sicurezza e per il miglioramento delle varie strutture. Si tratta anche di un’occasione per migliorare alcuni spazi, come nel caso del Teatro Junghans dove svolge la sua attività formativa l’Accademia Teatrale Veneta».