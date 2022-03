Cittadella della Giustizia: conclusione dei lavori entro il 2026

È stata approvata la convenzione che contiene gli adempimenti del Comune di Venezia e del Ministero della Giustizia per la progettazione e la realizzazione del terzo (e ultimo) lotto della Cittadella della Giustizia nell'ex Manifattura Tabacchi a Piazzale Roma. «Con questa delibera di Giunta – commenta il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro - andiamo a dare un importante via libera ad ulteriori interventi per la realizzazione del progetto completo della Cittadella della Giustizia. Riusciamo a procedere in quell’importante percorso per assicurare alla giustizia la possibilità di poter operare in spazi adeguati, funzionali e, soprattutto, concentrati in un unico luogo: una condizione di partenza per poter garantire tempi sempre più rapidi e certi che è una delle condizioni necessarie per attrarre investimenti in città e continuare a garantire condizioni di sviluppo e crescita».

Il Comune di Venezia è proprietario del complesso immobiliare che oggi comprende 17 edifici i quali che sono stati concessi al Ministero della Giustizia in comodato gratuito per la durata di 99 anni con l’obbligo di assumersi l’onere della loro manutenzione ordinaria e straordinaria. Lavori che sono stati divisi in tre lotti di intervento. Per il primo lotto i lavori sono già stati completati, mentre per il secondo dovrebbero concludersi a fine 2023. Questi ultimi riguardano gli edifici destinati a ospitare gli uffici del tribunale civile. Il terzo (e ultimo) lotto prevede interventi per a ospitare la Corte d’Appello settore penale, la Procura Generale della Corte d’Appello (liberando così Palazzo Grimani) e il tribunale di sorveglianza.

«Il nostro obiettivo ora è quello di procedere alla realizzazione di questo importante progetto di riqualificazione di tutti gli edifici che sono inseriti nel terzo lotto e che sarà possibile grazie all’investimento di 30 milioni di euro del Pnrr – commenta l’assessore ai lavori pubblici, Francesca Zaccariotto -. La Giustizia è un bene di tutti ed è fondamentale che, per quanto possiamo fare, anche l’amministrazione comunale si sia fatta in tutti questi anni parte attiva nel cercare di dare a Venezia una sede unica, comoda da raggiungere anche in macchina. Questo ci porterà nel 2026 ad avere un fulcro unico d’eccellenza per tutte le attività giudiziarie che si svolgono a Venezia ma che, necessariamente, hanno connessioni con l’intero territorio veneto».